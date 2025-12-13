Представниця України посідає друге місце у фіналі Дитячого Євробачення

Софія Нерсесян вийшла на сцену під номером шість та вже під час виступу отримала гучну підтримку зали

Десятирічна учасниця з Києва набрала 177 балів з піснею «Мотанка»

Україна посіла друге місце на Дитячому Євробаченні 2025, яке відбулося в Грузії. Представниця країни – 10-річна киянка Софія Нерсесян із піснею «Мотанка» – за підсумками голосування отримала 79 балів від журі та 98 балів від глядачів, набравши загалом 177 балів. Про це повідомляє «Главком».

У Фіналі Дитячого Євробачення цьогоріч взяли участь представники 18 країн, а результати традиційно визначалися за підсумками голосування національних журі (50%) та глядачів (50%).

Софія Нерсесян вийшла на сцену під номером шість та вже під час виступу отримала гучну підтримку зали.

Сценічний номер представниці України частково повторював постановку, показану у фіналі Національного відбору. Виступ був витриманий у чорно-червоній кольоровій гамі, а ключовими елементами декорацій стали великі клубочки ниток, які підкреслювали символіку пісні.

Фінал дитячого Євробачення фото: suspilne.media

Окрему атмосферу створювали екрани сцени, на яких з’являлися візуальні елементи з мотивами української вишивки хрестиком. Це додало номеру містичної естетики та посилило національний контекст композиції.

Протягом усього виступу Софію Нерсесян супроводжували танцівниці – дівчата у чорних костюмах із червоною бахромою. Сама ж представниця України з’явилася на сцені у біло-червоному образі з великим серцем на грудях.

Після завершення номера Софія звернулася до глядачів у залі словами: «Люблю вас, Європо! Дякую, Європо! Дуже вас люблю!».

На сайті пісенного конкурсу розповідають, що захоплення Софії конкурсом «Євробачення» почалося у 2021 році, коли гурт Go_A представляв Україну. Невдовзі після цього вона також почала стежити за «Дитячим Євробаченням», і перегляд конкурсу став сімейною традицією.

Юна співачка пише власні пісні та є наймолодшою ​​солісткою Оркестру почесної варти окремої Президентської Бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, цьогоріч на участь у Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2025 було подано рекордні понад 510 заявок. Шість з них змогли пробитися до фіналу.