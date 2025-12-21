Головна Країна Культура
search button user button menu button

Український інститут національної пам’яті відреагував на спробу привласнення творів Івана Марчука

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Український інститут національної пам’яті відреагував на спробу привласнення творів Івана Марчука
Іван Марчук – всесвітньо визнаний митець, чия творча спадщина має вагому культурну та суспільну цінність
фото: ivan-marchuk.com

Роботи Івана Марчука мають загальнонаціональну цінність

Український інститут національної пам’яті висловив підтримку художнику Івану Марчуку стосовно ситуації щодо привласнення права на використання всіх його творів іншими особами, зокрема права виключної ліцензії. Про це повідомляє «Главком».

«Зазначена позиція ґрунтується на тому, що ліцензійний договір підписаний, за словами митця, під впливом введення в оману, на невигідних і непропорційних для автора умовах, що порушують його авторське право. Крім того, роботи Івана Марчука мають загальнонаціональну цінність, оскільки результати його мистецької діяльності становлять невід'ємну частину культурної спадщини України. Привласнення його картин та інших творів є серйозним посяганням на національну культурну спадщину та завдає істотної шкоди авторитету України на державному рівні», – наголосили в інституті.

Також там висловили сподівання, що питання вирішать в межах українського законодавства з дотриманням принципів законності, справедливості та верховенства права.

Нагадаємо, «Главком» опублікував розслідування про спробу заволодіти правами на зображення картин легендарного живописця Івана Марчука. В епіцентрі скандалу група осіб, пов’язана із народним депутатом VIII скликання і ексрадником міністра внутрішніх справ Михайлом Апостолом.

Гучна історія отримала нечуваний розголос, сотні передруків у медіа та десятки тисяч – у соціальних мережах. Такий ажіотаж врешті змусив відреагувати тих фігурантів історії, яких тепер звинувачує художник Марчук. Якщо до публікації вони уникали будь-яких коментарів, то за останній тиждень ними було здійснено відразу кілька публічних спроб пояснити ситуацію.

Читайте також:

Теги: художник авторське право розслідування історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Смерть курсанта в Одесі: розслідується можливе знущання та перевищення повноважень
Смерть курсанта в Одесі: розслідується можливе знущання та перевищення повноважень
29 листопада, 06:26
Призовник загинув під час фінальних навчань у Фінляндії
У Фінляндії загинув призовник під час військових навчань
1 грудня, 16:53
Шкільний автобус, в якому перебувало 45 пасажирів, впав у 80-метрову прірву
Шкільний автобус з учнями впав зі скелі в Колумбії: щонайменше 16 загиблих
15 грудня, 01:25
Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомили про підозру
Правоохоронці викрили схему відмивання 570 млн грн із оборонних контрактів
15 грудня, 13:51
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч. 2 ст. 296 ККУ). Досудове розслідування триває
Бійка підлітків біля Алеї Героїв в Ірпені: відкрито кримінальне провадження
15 грудня, 22:51
Лілі Каллен розповіла, що не дотримується строгих дієт, регулярно випиває невелику порцію віскі
Цигарки та віски: столітня ірландка розкрила секрет довголіття
30 листопада, 03:40
Дружина наполягла, щоб чоловік поїхав на заробітки до провінції Гуандун і почала регулярно просити гроші
У Китаї чоловік одружився через чотири години після побачення
29 листопада, 16:15
Під час 17 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виробництва, фасування та маркування рідин
На Вінниччині викрито потужний підпільний цех з виробництва рідин для електронних сигарет (фото)
15 грудня, 15:27
Продано картину «Дві паралелі»
На аукціоні продано картину Івана Марчука за $100 тис.
19 грудня, 10:26

Культура

Український інститут національної пам’яті відреагував на спробу привласнення творів Івана Марчука
Український інститут національної пам’яті відреагував на спробу привласнення творів Івана Марчука
Два фільми про війну в Україні увійшли до шортлистів премії «Оскар-2026»
Два фільми про війну в Україні увійшли до шортлистів премії «Оскар-2026»
Представниця України посіла друге місце у фіналі Дитячого Євробачення
Представниця України посіла друге місце у фіналі Дитячого Євробачення
Смерть Степана Гіги. Озвучено останню волю артиста
Смерть Степана Гіги. Озвучено останню волю артиста
Музичні стримінги блокуватимуть російських виконавців за рішенням РНБО
Музичні стримінги блокуватимуть російських виконавців за рішенням РНБО
Син екснардепа ініціює психіатричну експертизу легендарного художника Марчука
Син екснардепа ініціює психіатричну експертизу легендарного художника Марчука

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua