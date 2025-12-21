Український інститут національної пам’яті відреагував на спробу привласнення творів Івана Марчука

Роботи Івана Марчука мають загальнонаціональну цінність

Український інститут національної пам’яті висловив підтримку художнику Івану Марчуку стосовно ситуації щодо привласнення права на використання всіх його творів іншими особами, зокрема права виключної ліцензії. Про це повідомляє «Главком».

«Зазначена позиція ґрунтується на тому, що ліцензійний договір підписаний, за словами митця, під впливом введення в оману, на невигідних і непропорційних для автора умовах, що порушують його авторське право. Крім того, роботи Івана Марчука мають загальнонаціональну цінність, оскільки результати його мистецької діяльності становлять невід'ємну частину культурної спадщини України. Привласнення його картин та інших творів є серйозним посяганням на національну культурну спадщину та завдає істотної шкоди авторитету України на державному рівні», – наголосили в інституті.

Також там висловили сподівання, що питання вирішать в межах українського законодавства з дотриманням принципів законності, справедливості та верховенства права.

Нагадаємо, «Главком» опублікував розслідування про спробу заволодіти правами на зображення картин легендарного живописця Івана Марчука. В епіцентрі скандалу група осіб, пов’язана із народним депутатом VIII скликання і ексрадником міністра внутрішніх справ Михайлом Апостолом.

Гучна історія отримала нечуваний розголос, сотні передруків у медіа та десятки тисяч – у соціальних мережах. Такий ажіотаж врешті змусив відреагувати тих фігурантів історії, яких тепер звинувачує художник Марчук. Якщо до публікації вони уникали будь-яких коментарів, то за останній тиждень ними було здійснено відразу кілька публічних спроб пояснити ситуацію.