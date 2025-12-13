Музичні стримінги блокуватимуть російських виконавців за рішенням РНБО

Офіс президента та профільний комітет Верховної Ради працюють над тим, щоб в Україні на стримінгових музичних платформах не було пісень російських виконавців

Процес блокування перших 120 артистах уже стартував

Стримінгові платформи Apple Music, Spotify, YouTube Music та інші блокуватимуть російську музику за рішенням РНБО. Зараз уже триває процес щодо перших 120 артистів з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови підкомітету Верховної Ради з питань музичної індустрії, президента Всеукраїнської асоціації музичних подій UAME Олександра Санченка виданню «Інтерфакс-Україна».

«Ми (UAME, – ред.) зробили відкриту google-форму і звернулися до музичних медіа із закликом допомогти інформаційно. Туди додали перелік виконавців і подали до Служби безпеки України, а вони чи Мінкульт подають на РНБО. Частина уже винесена, частина в процесі», – розповів Санченко.

За його словами, уже проведена комунікація з представниками стримінгових платформ, щоб почути їхню думку, як би вони змогли реалізувати заборону російської музики в Україні.

«Вони нам фактично сказали, що є два варіанти: ви або законом приймаєте, що, наприклад, по мовній ознаці треба забороняти, тоді ми будемо реагувати; або у вас є санкції РНБО по конкретних артистах і ви звертаєтеся, що ви хочете заблокувати по геолокації, щоб вони не видавалися в Україні, або видалити, якщо це стосується тероризму чи таке інше», – пояснив голова підкомітету Верховної Ради з питань музичної індустрії.

За його словами, перший варіант не валідний з погляду євроінтеграції України, тому зараз в Офісі президента і профільному підкомітеті парламенту йде робота над тим, щоб рішення РНБО зʼявилося швидше.

Санченко зазначив, що зараз проходить процес по перших 120 артистах, і він сподівається, що найближчим часом інформація про них буде відправлена від РНБО до музичних платформ.

На уточнення, чи всі стримінги готові погодитися на такий варіант, Санченко зазначив, що це буде зрозуміло до березня 2026 року, чи всі платформи відгукнуться.

Підвішеним Санченко вважає питання щодо «хороших росіян», по яких РНБО не буде приймати рішення.

«Ще в минулому законодавстві ми передбачали «білі списки», там є процедура, поки нуль артистів в тих списках. Це означає, що цей артист публічно пише в СБУ, що засуджує російську агресію, і далі приймається рішення, що ми його можемо залишати в медійному полі. Ми зробили такий жест декілька років тому, бо думали, що це буде їх спонукати виходити з такою позицією, що нам було важливо інформаційно, але ніхто не подався», – зауважив президент UAME.

Що стосується російськомовних пісень українських артистів, на його думку, їхня кількість буде зменшуватися природним шляхом, особливо якщо держава буде підтримувати україномовну музику.

Нагадаємо, у листопаді в Одесі розгорівся скандал після того, як у нічному клубі Palladium пролунала російська музика. Інцидент викликав широкий резонанс, і в обласній військовій адміністрації наголосили, що жодна російська музика не повинна звучати у місті, особливо з огляду на його статус території бойових дій.

До слова, 4 грудня 2025 року у великому концертному залі Muziekgebouw у Нідерландах мав відбутися виступ австрійської піаністки з російським корінням Єлизавети Леонської. Виступ скасували після того, як українські дипломати звернулися до організаторів.

Раніше українська співачка Даніела Заюшкіна, відома за сценічним ім’ям Vivienne Mort, посварилася з водієм таксі через російську музику, що грала в салоні.