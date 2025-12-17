Головна Країна Культура
search button user button menu button

Два фільми про війну в Україні увійшли до шортлистів премії «Оскар-2026»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Два фільми про війну в Україні увійшли до шортлистів премії «Оскар-2026»
Стрічка «2000 метрів до Андріївки» увійшла до шортліста в номінації «Документальний повнометражний фільм»
фото з відкритих джерел

Остаточний список номінантів на «Оскар-2026» буде оголошено 22 січня 2026 року

Українські фільми про війну потрапили до коротких списків на премію «Оскар-2026». Документальна стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» та анімаційна короткометражка Анастасії Фалілеєвої «Я померла в Ірпені» змагатимуться за нагороду. Про це йдеться на  сайті премії, пише «Главком».

Стрічка «2000 метрів до Андріївки» увійшла до шортліста в номінації «Документальний повнометражний фільм», хоча вона не потрапила до категорії «Міжнародний повнометражний фільм». Попередній фільм Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар-2024» як найкращий документальний фільм. Ця нова робота також створена в партнерстві з Associated Press та Frontline (PBS), що є важливим елементом американського документального серіалу-розслідування.

Анімаційна робота «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілеєвої, тривалістю 11 хвилин, потрапила до короткого списку в категорії «Анімаційний короткометражний фільм». Стрічка поєднує анімацію, створену на основі малюнків вугіллям, та особисті архіви Фалілеєвої, розповідаючи про перші дні повномасштабного вторгнення через особисту історію режисерки.

Ще один фільм «Камінь, папір, ножиці» Франца Бьома, який розповідає про повномасштабне вторгнення в Україну, потрапив до шортліста в номінації «Ігровий короткометражний фільм». У стрічці зіграли українські актори, серед яких Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Олександр Яценко та Юрій Радіонов.

Попри те, що деякі інші українські фільми, такі як «Санаторій», «Зшиті кроки», «Блокпост «Зоопарк»» і «Віктор», були представлені в кваліфікаційних списках, вони не потрапили до шортлистів.

Остаточний список номінантів на «Оскар-2026» буде оголошено 22 січня 2026 року, а церемонія нагородження відбудеться 15 березня 2026 року.

Нагадаємо, академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила про нові правила голосування за премію «Оскар»: відтепер її члени зможуть голосувати лише в тих категоріях, де переглянули всі номіновані фільми. Крім того, були запроваджені додаткові зміни, що стосуються використання штучного інтелекту, участі режисерів-біженців і процесу кастингу.

Читайте також:

Теги: Кінопремія «Оскар» кіно фільм конкурс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коледж Європи шукає керівника після корупційного скандалу
Коледж Європи шукає нового ректора після відставки Могеріні
15 грудня, 15:24
Джонні Депп продюсуватиме англомовну екранізацію «Майстра і Маргарити»
Джонні Депп зніме екранізацію «Майстра і Маргарити» разом із російською продюсеркою
11 грудня, 16:42
Фільм Мстислава Чернова відзначили американські кінокритики
Український документальний фільм потрапив у рейтинг найкращих у США
8 грудня, 12:21
Тарантіно порадив цікаві фільми
Тарантіно назвав найкращі фільми XXI століття
4 грудня, 14:00
Організатор тайського конкурсу краси подав позов про наклеп проти Фатіми Бош
Організатори конкурсу «Міс Всесвіт» судитимуться із найкрасивою дівчиною світу
4 грудня, 09:14
Михайло Поплавський 28 листопада відзначає день народження
Михайлу Поплавському – 76. Біографія народного артиста та найвідомішого ректора України
28 листопада, 11:20
На конкурсі Міс Всесвіт-2025 перемогу здобула 25-річна волонтерка Фатіма Бош із Мексики
Стало відоме ім'я найкрасивішої дівчини світу
21 листопада, 10:51
Кінопрем'єри 20 листопада 2025 року
Українська космічна одіссея за 32 млн грн та друга «Чародійка» з Аріаною Гранде. Кінопрем'єри тижня
19 листопада, 21:15
Формування нового складу наглядової ради «Нафтогазу» планують завершити до 20 січня 2026 року
Уряд назвав терміни оновлення наглядової ради «Нафтогазу»
18 листопада, 14:15

Культура

Два фільми про війну в Україні увійшли до шортлистів премії «Оскар-2026»
Два фільми про війну в Україні увійшли до шортлистів премії «Оскар-2026»
Представниця України посіла друге місце у фіналі Дитячого Євробачення
Представниця України посіла друге місце у фіналі Дитячого Євробачення
Смерть Степана Гіги. Озвучено останню волю артиста
Смерть Степана Гіги. Озвучено останню волю артиста
Музичні стримінги блокуватимуть російських виконавців за рішенням РНБО
Музичні стримінги блокуватимуть російських виконавців за рішенням РНБО
Син екснардепа ініціює психіатричну експертизу легендарного художника Марчука
Син екснардепа ініціює психіатричну експертизу легендарного художника Марчука
Обраниця Нищука вийшла на сцену театру Франка: перші фото
Обраниця Нищука вийшла на сцену театру Франка: перші фото

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua