Два фільми про війну в Україні увійшли до шортлистів премії «Оскар-2026»

Українські фільми про війну потрапили до коротких списків на премію «Оскар-2026». Документальна стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» та анімаційна короткометражка Анастасії Фалілеєвої «Я померла в Ірпені» змагатимуться за нагороду. Про це йдеться на сайті премії, пише «Главком».

Стрічка «2000 метрів до Андріївки» увійшла до шортліста в номінації «Документальний повнометражний фільм», хоча вона не потрапила до категорії «Міжнародний повнометражний фільм». Попередній фільм Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар-2024» як найкращий документальний фільм. Ця нова робота також створена в партнерстві з Associated Press та Frontline (PBS), що є важливим елементом американського документального серіалу-розслідування.

Анімаційна робота «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілеєвої, тривалістю 11 хвилин, потрапила до короткого списку в категорії «Анімаційний короткометражний фільм». Стрічка поєднує анімацію, створену на основі малюнків вугіллям, та особисті архіви Фалілеєвої, розповідаючи про перші дні повномасштабного вторгнення через особисту історію режисерки.

Ще один фільм «Камінь, папір, ножиці» Франца Бьома, який розповідає про повномасштабне вторгнення в Україну, потрапив до шортліста в номінації «Ігровий короткометражний фільм». У стрічці зіграли українські актори, серед яких Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Олександр Яценко та Юрій Радіонов.

Попри те, що деякі інші українські фільми, такі як «Санаторій», «Зшиті кроки», «Блокпост «Зоопарк»» і «Віктор», були представлені в кваліфікаційних списках, вони не потрапили до шортлистів.

Остаточний список номінантів на «Оскар-2026» буде оголошено 22 січня 2026 року, а церемонія нагородження відбудеться 15 березня 2026 року.

Нагадаємо, академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила про нові правила голосування за премію «Оскар»: відтепер її члени зможуть голосувати лише в тих категоріях, де переглянули всі номіновані фільми. Крім того, були запроваджені додаткові зміни, що стосуються використання штучного інтелекту, участі режисерів-біженців і процесу кастингу.