Смерть Степана Гіги. Озвучено останню волю артиста

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Смерть Степана Гіги. Озвучено останню волю артиста
Степана Гігу буде поховано на 75-му полі Личаківського кладовища
фото: Степан Гіга/Facebook

Прощання з легендарним артистом відбудеться 14 грудня у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла

Народний артист України Степан Гіга заповів бути похованим у Львові, на Личаківському кладовищі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера Львова Андрія Садового.

«Степан Гіга заповів бути похованим у Львові, на Личаківському кладовищі. Виконуємо його останню волю і повідомляємо про чин прощання з народним артистом України», – написав Садовий у своєму телеграм-каналі.

Прощання розпочнеться 14 грудня о 16:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). О 19:00 – чин парастасу. Прощання триватиме до 23:00.

15 грудня о 14:00 – чин похорону у Гарнізонному храмі. Орієнтовно о 15:00 – загальноміське прощання на площі Ринок.

Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища. Місто займається організацією прощання та поховання.

Нагадаємо, український легендарний співак Степан Гіга 12 грудня помер у львівській лікарні. Артисту зробили термінову операцію, але через ускладнення він перебував у реанімації.

На сумну звістку вже відреагували друзі та колеги Степана Петровича. «Главком» зібрав спогади митців про народного артиста України, чиї пісні об'єднували націю. 

