У день народження Івана Франка відійшов у засвіти його правнук

На 71-му році життя помер Петро Галущак

У ніч на 27 серпня помер правнук поета і прозаїка Івана Франка – Петро Галущак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА.

«З великою скорботою повідомляємо, що в ніч з 26 на 27 серпня 2025 року, після тривалої тяжкої недуги, на 71-му році життя відійшов у вічність Петро Мирославович Галущак – правнук великого Каменяра, українського гуманіста, поета й мислителя Івана Франка, син Іванни-«Асі» Франко та Мирослава Галущака», – йдеться в повідомлені.

Як повідомляє пресслужба музею «Дім Франка», упродовж життя Галущак популяризував спадщину свого прадіда, ставши втіленням гасла «І Ти – Франко! І Ми усі – Франки!». Він брав участь у багатьох заходах, провів особливу екскурсію, сприяв наповненню фондів музею.

Петро Галущак помер 27 серпня – саме у цей день у 1856 році народився Іван Франко.

Петро Галущак народився 12 вересня 1954 року у Львові. Навчався у львівській спеціалізованій середній школі № 4 з поглибленим вивченням англійської мови, потім – у Львівському політехнічному інституті. Його перша робота – інженер-конструктор на Термоприладі.

Служив в радянській армії, а після повернення працював старшим інженером в Інститут геології та геохімії горючих копалин АН УРСР. Далі працював в пусконалагоджувальних підприємствах обчислювальної техніки. У 1988 році одружився з Олесею Ярош. У подружжя шестеро синів.

З 1990 року і до виходу на пенсію у 2014 році працював на посадах заступника директора та директора різних підприємств. Брав участь у громадських організаціях, був одним із засновників та багаторічних заступників голови Львівської обласної спілки багатодітних сімей Львівщини «Щаслива родина».

Нагадаємо, 3 січня 2024 році у Києві помер правнук Івана Франка Юрій Юрачківський, якому було 72 роки. Як повідомлялося, у віці 89 років 11 серпня 2021 року помер останній онук письменника Івана Франка – Роланд Франко.

До слова, одна з правнучок Ольги Франко, авторки приписів Перша українська загально-практична кухня, відкрила міні-пекарню у Франції.