Син екснардепа ініціює психіатричну експертизу легендарного художника Марчука

Апостол-молодший хоче пересвідчитися, чи митець був при світлому розумі п’ять років тому, коли підписав з ним ліцензійний (авторський) договір

Син нардепа VIII скликання і ексрадника міністра внутрішніх справ Михайла Апостола Ігор Апостол подав клопотання до суду про проведення судово-психіатричної експертизи народного художника України Івана Марчука. Це відбувається у рамках цивільної справи про визнання недійсним ліцензійного договору, який поставив під сумнів сам легендарний живописець. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Ласкаво просимо до… психіатра! «Рятівники» колекції художника Івана Марчука відправляють його на експертизу».

Ігор Апостол – один із підписантів ліцензійного (авторського) договору, який оскаржується у суді. Чоловік висловив готовність оплатити експертизу, яку радить суду доручити львівським експертам Інституту судової психіатрії Міністерства охорони здоров’я.

Син екснардепа Ігор Апостол ініціював судово-психіатричну експертизу народного художника Івана Марчука. Навіщо?

На розсуд спеціалістів відповідач у справі пропонує винести два питання:

Чи страждав Марчук Іван Степанович будь-яким психічним розладом на момент вчинення правочину?

Чи усвідомлював Марчук Іван Степанович за своїм психічним станом значення своїх дій та (або) чи міг керувати ними на момент вчинення правочину?

«Главком» телефоном поспілкувався з Ігорем Апостолом. Спочатку представник редакції просив пояснити причини появи клопотання такого неоднозначного змісту. На що Апостол-молодший зазначив: «На жаль, нічого не можу прокоментувати, бо це судова справа і не знаю, чи можу щось розповідати».

Журналіст також поцікавився, чи знайомий Ігор Михайлович із художником Марчуком. На що відповідач у справі знову ухилився від прямої відповіді і заявив, що не має можливості будь-що коментувати. І кинув слухавку.

Але вже приблизно через годину після цієї бесіди Ігор Апостол перенабрав журналіста «Главкома». Син політика почав заперечувати, що має будь-які права на картини знаного художника. Мовляв, це журналісти не до кінця розібралися у темі. «Я хочу, аби ви перечитали договір і переконалися, що там немає порушення жодних авторських прав і ніхто нікому їх не передає», – доводив власну правоту син екснардепа.

Уважно вислухавши аргументи Апостола-молодшого, автор матеріалу поставив чітке запитання: якою ж тоді є мета судово-психіатричної експертизи Івана Марчука? Однак співбесідник уникнув чіткої відповіді.

Що цікаво: схвалити чи повернути клопотання Ігоря Апостола – повноваження Феміди. І вона ще не сказала своє фінальне слово у цьому питанні. Найближче судове засідання заплановано на 22 грудня. Тоді все стане відомо.

Нагадаємо, що, згідно з умовами договору, художник Іван Марчук надав чотирьом особам (Сергію Павленку, Михайлу Синиці, Ігорю Апостолу (сину екснардепа) та Тамарі Стрипко) виключну ліцензію на використання авторських прав на зображення своїх картин терміном на… 100 років! За це митець нібито отримав… 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року) винагороди! Ба більше: нові ліцензіати «потурбувалися» про художника – передбачили для нього у договорі 5% роялті від надходжень за ліцензійні права. Однак ніхто ніколи ніяких коштів за цим договором не передавав Марчуку.

Окремо в цій історії є сюжетна лінія про власницю і директора підприємства-виробника та імпортера вин в Україні Big Wines Наталію Бурлаченко. Жінка розповіла, що кілька років співпрацює з Марчуком, використовуючи зображення його картин на пляшках з-під вина. Проте у 2024 році випадково зустрілася з екснардепом Михайлом Апостолом, який, за її словами, сказав, що всі права, пов’язані з роботами художника, начебто належать йому.

У липні 2025 року митець подав до суду, де дотепер вимагає визнання недійсним вказаного ліцензійного договору.

Як відомо, колекція народного художника Івана Марчука налічує понад 5 тис. картин. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів митця $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізовано за $120 тис. на благодійному аукціоні.