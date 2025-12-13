Головна Країна Культура
search button user button menu button

Син екснардепа ініціює психіатричну експертизу легендарного художника Марчука

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Син екснардепа ініціює психіатричну експертизу легендарного художника Марчука
Син екснардепа Ігор Апостол ініціював судово-психіатричну експертизу народного художника Івана Марчука
фото: Іван Марчук/Facebook

Апостол-молодший хоче пересвідчитися, чи митець був при світлому розумі п’ять років тому, коли підписав з ним ліцензійний (авторський) договір

Син нардепа VIII скликання і ексрадника міністра внутрішніх справ Михайла Апостола Ігор Апостол подав клопотання до суду про проведення судово-психіатричної експертизи народного художника України Івана Марчука. Це відбувається у рамках цивільної справи про визнання недійсним ліцензійного договору, який поставив під сумнів сам легендарний живописець. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Ласкаво просимо до… психіатра! «Рятівники» колекції художника Івана Марчука відправляють його на експертизу».

Ігор Апостол – один із підписантів ліцензійного (авторського) договору, який оскаржується у суді. Чоловік висловив готовність оплатити експертизу, яку радить суду доручити львівським експертам Інституту судової психіатрії Міністерства охорони здоров’я.

Син екснардепа Ігор Апостол ініціював судово-психіатричну експертизу народного художника Івана Марчука. Навіщо?
Син екснардепа Ігор Апостол ініціював судово-психіатричну експертизу народного художника Івана Марчука. Навіщо?

На розсуд спеціалістів відповідач у справі пропонує винести два питання:

  • Чи страждав Марчук Іван Степанович будь-яким психічним розладом на момент вчинення правочину?
  • Чи усвідомлював Марчук Іван Степанович за своїм психічним станом значення своїх дій та (або) чи міг керувати ними на момент вчинення правочину?

«Главком» телефоном поспілкувався з Ігорем Апостолом. Спочатку представник редакції просив пояснити причини появи клопотання такого неоднозначного змісту. На що Апостол-молодший зазначив: «На жаль, нічого не можу прокоментувати, бо це судова справа і не знаю, чи можу щось розповідати».

Журналіст також поцікавився, чи знайомий Ігор Михайлович із художником Марчуком. На що відповідач у справі знову ухилився від прямої відповіді і заявив, що не має можливості будь-що коментувати. І кинув слухавку.

Але вже приблизно через годину після цієї бесіди Ігор Апостол перенабрав журналіста «Главкома». Син політика почав заперечувати, що має будь-які права на картини знаного художника. Мовляв, це журналісти не до кінця розібралися у темі.  «Я хочу, аби ви перечитали договір і переконалися, що там немає порушення жодних авторських прав і ніхто нікому їх не передає», – доводив власну правоту син екснардепа.

Уважно вислухавши аргументи Апостола-молодшого, автор матеріалу поставив чітке запитання: якою ж тоді є мета судово-психіатричної експертизи Івана Марчука? Однак співбесідник уникнув чіткої відповіді.

Що цікаво: схвалити чи повернути клопотання Ігоря Апостола – повноваження Феміди. І вона ще не сказала своє фінальне слово у цьому питанні. Найближче судове засідання заплановано на 22 грудня. Тоді все стане відомо.

Нагадаємо, що, згідно з умовами договору, художник Іван Марчук надав чотирьом особам (Сергію Павленку, Михайлу Синиці, Ігорю Апостолу (сину екснардепа) та Тамарі Стрипко) виключну ліцензію на використання авторських прав на зображення своїх картин терміном на… 100 років! За це митець нібито отримав… 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року) винагороди! Ба більше: нові ліцензіати «потурбувалися» про художника – передбачили для нього у договорі 5% роялті від надходжень за ліцензійні права. Однак ніхто ніколи ніяких коштів за цим договором не передавав Марчуку.

Окремо в цій історії є сюжетна лінія про власницю і директора підприємства-виробника та імпортера вин в Україні Big Wines Наталію Бурлаченко. Жінка розповіла, що кілька років співпрацює з Марчуком, використовуючи зображення його картин на пляшках з-під вина. Проте у 2024 році випадково зустрілася з екснардепом Михайлом Апостолом, який, за її словами, сказав, що всі права, пов’язані з роботами художника, начебто належать йому.

У липні 2025 року митець подав до суду, де дотепер вимагає визнання недійсним вказаного ліцензійного договору.

Як відомо, колекція народного художника Івана Марчука налічує понад 5 тис. картин. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів митця $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізовано за $120 тис. на благодійному аукціоні.

Читайте також:

Теги: суд картина художник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столичний суд довго розбирався з інцидентом, який стався у столичному метро між чоловіком та жінкою
Торкався сідниць у метро. Судове рішення, яке варте вивчення
29 листопада, 23:03
Термінал «Боріваж»
Суд скасував арешт «Боріважу». Хто поклав око на один із найбільших зернових терміналів України?
28 листопада, 11:15
Польща відмовила одностатевій парі у реєстрації шлюбу
Польща має визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах – Європейський суд
25 листопада, 16:40
Магамедрасулова звільнено з-під варти
Суд звільнив детектива НАБУ Магамедрасулова з-під варти
3 грудня, 16:16
Жінка була позбавлена роботи через конфлікт із роботодавцем
В Іспанії жінку звільнено, бо вона приходила на роботу надто рано
9 грудня, 12:34
Сан-Франциско подав до суду на Coca-Cola
«Криза охорони здоров’я»: Сан-Франциско пішов судом на Coca-Cola, Mars та інших гігантів
5 грудня, 17:33
Ігор Коломойський
Коломойський запросив на свої судові засідання і анонсував на них спілкування з усіма бажаючими, – адвокат
5 грудня, 14:03
Коломойський знову запрошує відвідати судові засідання
Коломойський знову кличе журналістів до суду
9 грудня, 09:55
19 лютого 2014 року біля хмельницького СБУ загинули люди
Розстріли під хмельницьким СБУ. Апеляція ухвалила рішення у резонансній справі
Вчора, 17:34

Культура

Музичні стримінги блокуватимуть російських виконавців за рішенням РНБО
Музичні стримінги блокуватимуть російських виконавців за рішенням РНБО
Син екснардепа ініціює психіатричну експертизу легендарного художника Марчука
Син екснардепа ініціює психіатричну експертизу легендарного художника Марчука
Обраниця Нищука вийшла на сцену театру Франка: перші фото
Обраниця Нищука вийшла на сцену театру Франка: перші фото
Пам'яті Степана Гіги. Артист, що пішов на піку популярності
Пам'яті Степана Гіги. Артист, що пішов на піку популярності
Мінкульт прокоментував побиття артистів «Гуцулії» на Львівщині
Мінкульт прокоментував побиття артистів «Гуцулії» на Львівщині
Екскрадник Авакова засвітився у масштабному скандалі з картинами Марчука
Екскрадник Авакова засвітився у масштабному скандалі з картинами Марчука

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua