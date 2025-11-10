Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів першого туру 2026 року. Повний список

Національна премія України імені Тараса Шевченка – це одна з найвищих державних нагород України. Нею нагороджують митців, що сприяють розвитку української культури та мистецтва

Нещодавно комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив номінантів, допущених до І туру на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року. Про це пише «Главком» із посиланням на офіційний веб-сайт національної премії.

На сайті опублікували довгий список літературно-мистецьких творів, які увійшли до І туру.

Номінація «Театральне мистецтво»

Вистава-сторітелінг «Маріупольська драма» Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь) на сцені Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв, м. Ужгород.

Вистава «Червона рута» Наталки Ворожбит Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Вистави «Вертеп», «Жираф Монс» Харківського державного академічного театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва, «Буря» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Медея» Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка.

Вистава «Сойка» за новелою Івана Франка «Сойчине крило» Київського академічного театру «Актор».

Вистава «Поромник» за п’єсою драматурга Джеза Баттерворта Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

Вистава «Плейлист подорожнього» Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

Вистава «Три швидкі та модні в цьому сезоні перукарки» Київського національного академічного Молодого театру.

Мюзикл «Тигролови» Київського національного академічного театру оперети.

Опера-кабаре «ТГШ. Подорож у часі» Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка.

Номінація «Поезія»

Бик Олексій Миколайович. Книга поезій «# Приголосніголосні».

Гриценко Микола Семенович. Книга поезій «Волокна».

Гук В’ячеслав Анатолійович. Книга поезій «Кримський літопис».

Жайворон Михайло Микитович. Книга поезій «У всі дзвони».

Коробчук Павло Петрович. Книга поезій «Навій».

Кулик Валерій Павлович. Книга сонетів «Дніпро рятує Україну».

Лісіч Дар’я Ігорівна. Книга поезій «Один великий вірш і декілька маленьких».

Логвиненко Леонід Андрійович. Книга поезій «Поклик срібного вовка».

Махно Василь Іванович. Книга поезій «Схима».

Мойсишин Василь Михайлович. Книга віршів «Бо йде війна».

Мусаковська Юлія Юріївна. Книга поезій «Каміння і цвяхи».

Новицький Станіслав Сергійович. Книга поезій «За Господнім плечем».

Оліфіров Віктор Миколайович. Книга поезій «Корони вінків сонетів «Істини Буття», «Мови, віри, власті».

Павлюк Ігор Зиновійович. Книга поезій «Танець Мамая».

Пилипишак (Стасюк) Зореслава Богданівна. Збірка поезій «Я з тобою».

Сем’янків Андрій Миколайович (MED Goblin). Книга поезій «Тонка коричнева лінія».

Стельмах Богдан Михайлович. Книга «Лірика».

Стриженюк Станіслав Савович. Драматична козацька дума в трьох частинах «Судний день».

Чирков Сергій Миколайович. Книга поезій «Сюжет для миті».

Шувалова Ірина Леонідівна. Книга поезій «Кінечні пісні».

Номінація «Концертно-виконавське мистецтво»

Репецька Леся Станіславівна (Леся Тельнюк), Батьковська Галина Станіславівна (Галина Тельнюк) (виконавиці). Концертно-виконавська діяльність проєкту «ТЕЛЬНЮК: Сестри» протягом 2020–2025 років.

Ткач Юлія Сергіївна (диригентка, художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо). Медіапроєкт «За крок до Перемоги», мистецькі цикли «Постаті», «Зустріч епох», концертні програми та фондові записи 2020–2025 років.

Номінація «Дизайн»

Корнієнко Владислав Вікторович, Павелець Ілля Сергійович, Грабко Іван Вячеславович. Культурно-мистецький публічний простір Національного цирку України «ММ».

Малик Сергій Любомирович, Польшина Інна Ігорівна. Проєкт «Діти не повинні бачити війну».

Стасенко Володимир Васильович. Проєкт «ЛЮДИНА. Ідентифікація війною».

Декоративно-прикладне мистецтво»

Боньковський Олег Віталійович (майстер художнього металу). Мистецька серія «Хресна дорога України».

Мацієвський Ігор Ярославович (майстер художнього скла). Мистецький проєкт «Народжені у вогні» (серія художніх робіт українського скла).

Федірко Анатолій Михайлович (художник). Серія вітражів для Головної Синагоги Буковини ім. родини Майбергів, м. Чернівці.

Номінація «Фотомистецтво»

Гром Олена Миколаївна. Фотопрєкт «Вкрадена весна».

Котлярчук Андрій Сергійович. Артпроєкт «Звільнена Київщина»: фотоальбом.

Краснощок Владислав Юрійович. Фотопроєкт «Документація війни».

Чекменьов Олександр Володимирович. Фотокнига «Обличчя війни» (Faces of War).

Номінація «Візуальні мистецтва»

Білик Назар Миколайович. «Меморіал українським розвідникам», серії скульптур «Збурений простір», «Сплав».

Бучацька Катерина Дмитрівна. Мультимедійна інсталяція «Ізюм—Ліверпуль».

Журавель Юрій Григорович. Проєкт «Знай наших» (графічна просвітницька колекція портретів видатних українців).

Лойтра Світлана Володимирівна. Міжнародний арт-проєкт «Світ без кордонів».

Позняк Сергій Віталійович. Цикл серій живописно-графічних творів «Час війни», «Незламні міста України», «Путіноїди».

Прокопенко Микола Миколайович. Твір живопису «У осіннього озера».

Рябченко Степан Васильович. Серії «Гуляюча хмара», «Віртуальні «ландшафти», «Віртуальний сад», «Віртуальні віруси», «Присвята павуку», «Метаморфози». Творчий доробок за 2020–2025 роки.

Тітов Микита Володимирович. Серія плакатів «Позивний Україна».

Турянська Олена Валеріївна. Проєкт «АГАПЕ. Абсолютна любов».

Номінація «Кіномистецтво»

Остріков Павло Владиславович (автор сценарію, режисер). Фільм «Ти – Космос».

Сотниченко Філіп Олександрович (режисер, сценарист). Повнометражний фільм «Ля Палісіада».

Томенко Тарас Миколайович (режисер, співавтор сценарію). Повнометражний ігровий фільм «Будинок «Слово». Нескінчений роман».

Номінація «Музичне мистецтво»

Курач Юрій Володимирович (диригент), Тищенко Олександр Васильович (композитор). Концертна програма «Борітеся, поборете – вам Бог помагає…».

Пирожок Мар’ян Ігорович, Драчук Олександр Вікторович, Турканик Маркіян Юрійович (виконавці гурту «Пиріг і Батіг»). Музичний альбом «Замордовані. Подзвін перший».

Скрипник Олексій Вікторович (композитор). Хоровий концерт «Катарсис» для мішаного хору a cappella на канонічні тексти, Симфонія № 3 «Галина» для скрипки й симфонічного оркестру.

Чуркіна Вікторія Григорівна (Vikalira) (авторка/виконавиця). Музичний твір «Купайло»/Kupaylo, is an original song by Viktoriia Churkina (Vikalira).

Номінація «Публіцистика та журналістика»

Беспалов Максим Геннадійович. Книга «У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію».

Глинчак Василь Васильович. Літературно-художнє видання «Книги Присяги».

Івшина Лариса Олексіївна. Книга «Неочевидне. Думки щасливого Сизифа».

Криштопа Олег Сергійович. Документальний роман «Радіо «Афродіта».

Лубківська Мирослава Анатоліївна (Мирослава Барчук). Авторський документальний цикл «Остання війна» (три епізоди – «Анатомія рашизму» 1 серія, «Какая разніца» 2 серії, «СВО «Війна й мир»» 2 серії, 2023–2025 рр.).

Назаров Олександр Анатолійович (режисер), Пономарьова Наталія Леонідівна (режисерка, сценаристка), Пономарьов Вячеслав Васильович (відеограф). Документальний фільм «Щедрик проти «русского міра».

Осоховська (Баламут) Світлана Юхимівна. Книга «Волонтери».

Присяжна-Гапченко Юлія Михайлівна. Книга «З глибин думками повернусь. Спогади про Михайла Присяжного».

Радзіховський Анатолій Павлович. Книга «Людина і Всесвіт: минуле, сучасне, майбутнє».

Романчук Олег Костянтинович. Проєкт «Публіцистика воєнної доби на електронних шпальтах «Універсуму» і «Главкому» (2022–2025)».

Смоляк Богдан Федорович. Книга «Моя найбільша війна: рік 2022 у роздумах і відчуттях».

Тимошик Микола Степанович. «Змосковлення Буковини» у 2-х книгах. Книга перша «Ментальність. Культура. Література», книга друга «Перо й мікрофон як зброя».

Чобіт Дмитро Васильович. Твір «Ключі від миру і війни» у двох книгах. Книга перша. «Імперське божевілля Московії». Книга друга. «Що таке Русь, Україна, Росія, і хто такі українці й росіяни».

Серед номінацій премії визначають такі категорії як:

література;

публіцистика та журналістика;

літературознавство та мистецтвознавство;

музичне мистецтво; театральне мистецтво;

кіномистецтво й візуальні мистецтва.

