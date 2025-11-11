Головна Країна Культура
search button user button menu button

Річниця звільнення Херсона: скільки культурних цінностей викрали окупанти з міста

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Річниця звільнення Херсона: скільки культурних цінностей викрали окупанти з міста
Херсонський обласний художній музей ім. Олексія Шовкуненка
фото: artmuseum.ks.ua

На порталі War&Sanctions оприлюднено дані стосовно 1233 викрадених картин

До третьої річниці визволення міста Херсон з-під російської окупації на порталі War&Sanctions ГУР МО України оприлюднило інформацію про понад тисячу культурних цінностей, викрадених окупаційними військами з Херсонської обласної художньої галереї імені О. Шовкуненка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Зазначається, що під час тимчасової окупації міста військовослужбовці ЗС РФ під керівництвом російських музейників системно вивозили експонати з художнього музею, серед яких – живопис, графіка, скульптура та іконопис. Частину з них було незаконно перевезено на територію тимчасово окупованого Криму.

На порталі War&Sanctions оприлюднено дані стосовно 1233 викрадених картин, що є лише частиною загального переліку культурних цінностей, незаконно вивезених окупантами з музею. Серед них – твори українських і європейських художників XIX–XX століть, таких як Пітер Лелі, Марія Примаченко, Микола Пимоненко, Іван Айвазовський, Сергій Васильківський та інші.

«Викрадаючи та привласнюючи українську культурну спадщину, Росія намагається викорінити українську національну ідентичність, виправдати агресію та окупацію. Фіксація цих злочинів є важливим кроком до відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності», – наголошує ГУР.

Нагадаємо, Херсон було звільнено 11 листопада 2022 року. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов 11 листопада 2023 року привітав жителів Херсона з першою річницею звільнення міста від російських загарбників.

Читайте також:

Теги: культура Херсон ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не було і нема ніякої великої російської культури
Міф про велику російську культуру: що там насправді великого?
11 жовтня, 12:05
Окупанти обстріляли Херсон
Окупанти вдарили по Херсону: є жертва
11 жовтня, 22:42
Вибух стався біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801
У Ставрополі розвідники провели операцію: ліквідовано російських десантників
23 жовтня, 15:58
Пошкодження близько 70 м залізничного шляху
Партизани провели успішну спецоперацію на залізниці біля Токмака
29 жовтня, 09:21
Операцію проводить спецпідрозділ «Тимура»
Розвідка повідомила нові деталі операції в Покровську
4 листопада, 08:42
Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка
Мережа вибухнула мемами після візиту Джолі до ТЦК: добірка
6 листопада, 01:17
Американська акторка мала змогу поспілкуватися з місцевими мешканцями прифронтових міст України
Анджеліна Джолі прокоментувала свій візит до Херсона та Миколаєва (фото)
6 листопада, 14:44
Внаслідок удару на території цеху з виробництва агідолу – присадки до авіаційного пального – спалахнула пожежа
Дрони ГУР уразили один з ключових нафтохімічних заводів ворога у Башкортостані
7 листопада, 14:03
РФ хоче дискредитувати українську воєнну розвідку
РФ створює фейкові сторінки підрозділів ГУР
6 листопада, 16:53

Культура

Річниця звільнення Херсона: скільки культурних цінностей викрали окупанти з міста
Річниця звільнення Херсона: скільки культурних цінностей викрали окупанти з міста
Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів першого туру 2026 року. Повний список
Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів першого туру 2026 року. Повний список
Керівник львівського хору «Гомін» став заслуженим артистом України
Керівник львівського хору «Гомін» став заслуженим артистом України
Два головні конкуруючі театри Києва оголосили про... «об'єднання»
Два головні конкуруючі театри Києва оголосили про... «об'єднання»
Держава замовила патріотичне кіно про війну в олігархів Пінчука і Коломойського
Держава замовила патріотичне кіно про війну в олігархів Пінчука і Коломойського
«Як козаки…». Україна зніме документальний фільм про Курську операцію
«Як козаки…». Україна зніме документальний фільм про Курську операцію

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua