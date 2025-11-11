Річниця звільнення Херсона: скільки культурних цінностей викрали окупанти з міста

На порталі War&Sanctions оприлюднено дані стосовно 1233 викрадених картин

До третьої річниці визволення міста Херсон з-під російської окупації на порталі War&Sanctions ГУР МО України оприлюднило інформацію про понад тисячу культурних цінностей, викрадених окупаційними військами з Херсонської обласної художньої галереї імені О. Шовкуненка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Зазначається, що під час тимчасової окупації міста військовослужбовці ЗС РФ під керівництвом російських музейників системно вивозили експонати з художнього музею, серед яких – живопис, графіка, скульптура та іконопис. Частину з них було незаконно перевезено на територію тимчасово окупованого Криму.

На порталі War&Sanctions оприлюднено дані стосовно 1233 викрадених картин, що є лише частиною загального переліку культурних цінностей, незаконно вивезених окупантами з музею. Серед них – твори українських і європейських художників XIX–XX століть, таких як Пітер Лелі, Марія Примаченко, Микола Пимоненко, Іван Айвазовський, Сергій Васильківський та інші.

«Викрадаючи та привласнюючи українську культурну спадщину, Росія намагається викорінити українську національну ідентичність, виправдати агресію та окупацію. Фіксація цих злочинів є важливим кроком до відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності», – наголошує ГУР.

Нагадаємо, Херсон було звільнено 11 листопада 2022 року. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов 11 листопада 2023 року привітав жителів Херсона з першою річницею звільнення міста від російських загарбників.