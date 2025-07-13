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На Житомирщині учасники фестивалю встановили рекорд за допомогою пиріжків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Житомирщині учасники фестивалю встановили рекорд за допомогою пиріжків
фото: tvijromaniv.in.ua

Карту виклали з 1500 пиріжків із 27 видами начинок

У селищі Романів, що на Житомирщині, виклали карту України з пиріжків і встановили національний рекорд. Зробили це під час фестивалю «ЕтноВир на Виспі». Про це пише «Главком» із посиланням на «Твій Романів».

Головною подією фестивалю стало встановлення національного рекорду – створення «Пирога єдності» у формі карти України розміром 6,21 м на 4,35 м.

На Житомирщині учасники фестивалю встановили рекорд за допомогою пиріжків фото 1

Карту виклали з 1500 пиріжків із 27 видами начинок, кожна з яких символізувала один із регіонів країни, включно з Кримом, Києвом і Севастополем.

Досягнення офіційно зареєстрували у Книзі рекордів України. Сертифікати вручили Романівській селищній раді, колективам закладів освіти, які готували пиріжки, та підприємцям, що надали продукти. Частину пиріжків передали до місцевої лікарні, іншими – пригостили всіх учасників свята.

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Раніше із нагоди Дня Військово-морських сил ЗСУ курсанти й ліцеїсти в Одесі на Потьомкінських сходах розгорнули найбільший прапор Військово-морських сил ЗСУ. 

 

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Теги: Житомирщина рекорд продукти свята

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