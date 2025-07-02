П’ять світових рекордів ГУР зафіксовано в Книзі рекордів України. Буданов отримав сертифікат

Сертифікати вручено начальнику ГУР Кирилу Буданову та командам, що застосовують дрони



Представники Книги рекордів України офіційно зафіксували п’ять бойових рекордів, яких українська воєнна розвідка досягла завдяки застосуванню сімейства морських дронів MAGURA. Офіційна реєстрація рекордів відбулася в Музеї воєнної розвідки України, де нещодавно відкрилася експозиція, присвячена даним дронам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

Серед встановлених рекордів:

перше у світі потоплення бойових кораблів морськими дронами;

перше збиття бойового літака морським дроном;

перше збиття повітряної цілі морським дроном;

найбільша кількість уражень бойових кораблів та катерів: у період із 2023 по 2024 рік ГУР МО України уразило 15 одиниць із корабельно-катерного складу Чорноморського флоту РФ;

найбільша кількість потоплених кораблів та катерів.

Представники ГУР під час офіційної церемонії вручення сертифікатів Книги рекордів України ГУР МО України

Представники Книги рекордів України вручили сертифікати начальнику ГУР МО України генерал-лейтенанту Кирилу Буданову, керівнику департаменту безпілотних систем ГУР МО України, а також бійцям підрозділу «Group 13», які реалізують морські спецоперації із застосуванням дронів.

«Ми спостерігали за розробкою та бойовим застосуванням MAGURA і можемо з повною впевненістю заявити: ці досягнення є унікальними у світовому масштабі. Вони свідчать про те, що Україна навіть у найскладніших умовах здатна створювати інновації, які змінюють хід війни та є зразком для наслідування», – сказав представник Книги рекордів України Андрій Масюк.

Сертифікати за п’ять світових рекордів, вручені представникам Головного управління розвідки України ГУР МО України

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов подякував представникам Книги рекордів України та наголосив на високій бойовій ефективності MAGURA: «Кожен потоплений корабель, кожен збитий літак чи гелікоптер – це зменшення спроможностей ворога. Це реальні кроки до нашої перемоги. Хочу подякувати Group 13 за їхню роботу. Їхня відданість і професіоналізм дають нам змогу досягати таких результатів».

Командир підрозділу ГУР «Group 13» з позивним «Тринадцятий», чия команда реалізовує морські спецоперації за участі MAGURA, подякував українським інженерам за винахідливість. До церемонії вручення сертифікатів долучився експерт з воєнної безпеки Михайло Гончар.

Підрозділ Group 13 ГУР, який здійснює спецоперації із застосуванням морських дронів MAGURA ГУР МО України

Представник ГУР МО України Андрій Юсов підкреслив стратегічне значення зафіксованих досягнень: «Встановлені рекорди – свідчення того, як Україна змінює військову історію світу, доводячи, що інновації та відвага є сильнішими за будь-яку кількість ворога. Ми пишаємося кожним, хто долучився до створення та застосування морських дронів MAGURA. Ваша робота – це приклад для всього світу, як асиметричні відповіді можуть бути ефективними та руйнівними для агресора».

Наразі триває гран-збір на новітні MAGURA.



Раніше «Главком» писав, що Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) представило новітню серію ударних морських дронів Magura. Так, очільник ГУР Кирило Буданов разом з бійцями підрозділу Group 13 представили декілька модифікацій морських дронів Magura.



Також «Главком» повідомляв, що військовослужбовець ЗСУ Дмитро Косатий потрапив до Книги рекордів Гіннеса, коли перебував у зоні бойових дій на Харківщині. Випускник Житомирського військового інституту, багаторазовий рекордсмен України і світу, встановив рекорд Гіннеса 12 квітня 2025 року разом із волонтером Дмитром Грунським.