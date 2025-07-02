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Вибух на АЗС біля Житомира, позбавлення Онуфрія громадянства. Головне за 2 липня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вибух на АЗС біля Житомира, позбавлення Онуфрія громадянства. Головне за 2 липня
Поблизу с. Березина Глибочицької громади стався вибух на АЗС
фото: скриншот з відео

Президент позбавив українського громадянства предстоятеля УПЦ МП

Суд відмовився відсторонити Чернишова з посади віцепрем’єра, Зеленський позбавив українського громадянства предстоятеля УПЦ МП Онуфрія, на автозаправній станції біля Житомира стався вибух. «Главком» склав добірку новин 2 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський позбавив українського громадянства предстоятеля УПЦ МП Онуфрія

За матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

СБУ встановила, що митрополит Онуфрій добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього предстоятель Московської церкви в Україні продовжував і надалі користуватися статусом українського громадянина.

За наявною в СБУ інформацією, Онуфрій підтримує звʼязок з Московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності Української церкви від Московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. Попри повномасштабне вторгнення, митрополит фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва).

СБУ нагадує, що саме Гундяєв благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу. При цьому, підтримуючи агресивну політику РФ, сприяє злочинній діяльності політичної верхівки країни-агресора.

На автозаправній станції біля Житомира стався вибух

На трасі поблизу Житомира сталося два вибухи на АЗС. Внаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує «Главком».

За словами ОВА, щонайменше двоє людей загинули та 15 дістали поранення внаслідок двох вибухів у селі Березина.

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Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб через велику пожежу після вибухів закликає людей:

  • зачинити вікна;
  • мінімізувати перебування на вулиці;
  • пити більше води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

«Наголошуємо: у таких ситуаціях вкрай важливо довіряти лише перевіреним джерелам інформації», – зазначив Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Зокрема, на 126 км автодороги М-06 Київ – Чоп рух в обох напрямках перекрито. У напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів. У напрямку Києва об'їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ – Чоп.

Суд відмовився відсторонити Чернишова з посади віцепрем’єра

Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонювати Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію судового засідання.

Клопотання про відставку подавав детектив Національного антикорупційне бюро. Водночас сам Чернишов заявив, що у відставку подавати не планує. 

Повний текст рішення суд оголосить 4 липня о 17:00. Ухвалу ще можна оскаржити протягом пʼяти днів в апеляційній інстанції.

У коментарях журналістам міністр повідомив, що сума застави є «великим викликом». За його словами, він збирає гроші, оскільки кошти на його банківських рахунках «заарештовано». Чернишов каже, що планує виконувати рішення судів. Міністр відмовився говорити про свою зарплату. На відповідне запитання журналістів чиновник відповів, що можна «подивитися в його декларацію».

Крім того, політик спростував інформацію про ймовірну ліквідацію Міністерства національної єдності. Чиновник заявив, що продовжуватиме роботу та працює у звичному режимі. Відтепер будь-який дозвіл на виїзд за кордон віцепрем'єр узгоджуватиме з детективом НАБУ.

Чернишов повідомив, що планує доводити свою невинуватість, оскільки, за його словами, «завдано серйозного удару по репутації».

Міноборони прокоментувало повідомлення про призупинення американської допомоги

Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Як зазначає пресслужба оборонного відомства, українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів та зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань.

«Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Про результати контактів з нашими американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України. Окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними. Прохання звертати увагу на офіційну та перевірену інформацію від надійних джерел», – йдеться в повідомленні.

Міноборони наголошує, що для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку і високо цінуємо зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення справжнього миру. Наголошуємо, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України», – зазначає пресслужба.

В уряді відбулася кадрова чистка

Кабінет міністрів України провів нові перестановки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Уряд звільнив

  • Іщенка Григорія Григоровича з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження;
  • Кравчука Миколу Миколайовича з посади першого заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
  • Кременя Тараса Дмитровича з посади уповноваженого із захисту державної мови з 08.07.2025 у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду.

Уряд призначив

  • Кравчука Миколу Миколайовича головою Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
  • Кічук Наталію Михайлівну заступником голови Державного агентства з управління резервами України;
  • Полоцьку Ольгу Олександрівну виконавчим директором Національного фонду досліджень України.

Також Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державного агентства з управління резервами України на Кічук Наталію Михайлівну, а голови Державного агентства України з управління зоною відчуження на Фещенка Володимира Петровича.

Теги: вибух кадрові зміни Володимир Зеленський Житомирщина Митрополит Онуфрій

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