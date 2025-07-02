Вибух поблизу Житомира на АЗС: поліція звернулася до водіїв

Під Житомиром на АЗС стався вибух

Поблизу с. Березина Глибочицької громади стався вибух на АЗС. Внаслідок чого на 126 км автодороги М-06 Київ – Чоп рух в обох напрямках перекрито. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Житомирської області.

Інформація для водіїв:

У напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів.

У напрямку Києва об'їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ – Чоп. Або ж на 140 км (розв'язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги автодороги М-06 Київ – Чоп.

«Патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху. На місці події працюють всі екстрені служби. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації», – наголосила поліція.

Нагадаємо, 2 липня під Житомиром стався вибух на одній з автозаправних станцій.