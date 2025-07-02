Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибух поблизу Житомира на АЗС: поліція звернулася до водіїв

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вибух поблизу Житомира на АЗС: поліція звернулася до водіїв
Під Житомиром на АЗС стався вибух
фото: скриншот з відео

Поблизу с. Березина Глибочицької громади стався вибух на АЗС. Внаслідок чого на 126 км автодороги М-06 Київ – Чоп рух в обох напрямках перекрито. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Житомирської області.

Інформація для водіїв:

  • У напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів.
  • У напрямку Києва об'їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ – Чоп. Або ж на 140 км (розв'язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги автодороги М-06 Київ – Чоп.
Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху. На місці події працюють всі екстрені служби. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації», – наголосила поліція.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, 2 липня під Житомиром стався вибух на одній з автозаправних станцій.

Теги: вибух Житомир АЗС Житомирщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стабільність Кримського мосту тепер під великим питанням
Стабільність Кримського мосту тепер під великим питанням
3 червня, 15:34
У Росії на заводу пролунав вибухи
На Заволзькому моторному заводі у Росії стався вибух та пожежа
3 червня, 01:34
У Сквирі чоловік підірвав гранату посеред вулиці, поранено трьох людей
У Сквирі чоловік підірвав гранату посеред вулиці, поранено трьох людей
5 червня, 08:33
Невідомий предмет вибухнув у сміттєвому контейнері, розташованому в одному з житлових кварталів Дарницького району
Невідомий предмет вибухнув у сміттєвому баку в Києві: травмовані двоє людей
5 червня, 12:36
Полум'я знищило оселю
У Тернополі внаслідок вибуху спалахнула пожежа в багатоповерхівці: загинула жінка
9 червня, 22:40
Вибух у Чебоксарах
У Чебоксарах у Росії безпілотники атакували два підприємства
9 червня, 04:15
Напад на Мігеля Урібе стався під час передвиборчого заходу в громадському парку району Фонтібон
Замах на кандидата в президенти Колумбії: головне за ніч
8 червня, 07:09
Росіяни завдали ударів по Запоріжжю
Росія вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі
14 червня, 04:39
У Запоріжжі пролунали вибухи через російську атаку
Росія атакувала Запоріжжя: в одному із районів виникла пожежа
Вчора, 04:21

Події в Україні

Вибух на автозаправній станції біля Житомира: є загиблі та поранені
Вибух на автозаправній станції біля Житомира: є загиблі та поранені
Російський паспорт Онуфрія. Якими доказами керувалася влада (фото)
Російський паспорт Онуфрія. Якими доказами керувалася влада (фото)
Вибух поблизу Житомира на АЗС: поліція звернулася до водіїв
Вибух поблизу Житомира на АЗС: поліція звернулася до водіїв
Заяву ватажка «ЛНР» про захоплення Луганщини висміяли навіть російські пропагандисти
Заяву ватажка «ЛНР» про захоплення Луганщини висміяли навіть російські пропагандисти
Під Житомиром на АЗС стався вибух (відео)
Під Житомиром на АЗС стався вибух (відео)
Окупанти в Криму продають «націоналізовані» порти в Ялті та Євпаторії
Окупанти в Криму продають «націоналізовані» порти в Ялті та Євпаторії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
221K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
75K
Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова
9767
Путін розмістить «Орєшнік» поближче до Києва. Лукашенко повідомив деталі
9158
Генсек НАТО прокоментував призупинення американської допомоги Україні

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua