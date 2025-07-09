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На Житомирщині спалахнули пожежі внаслідок масованої атаки РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Житомирщині спалахнули пожежі внаслідок масованої атаки РФ
Унаслідок російської атаки на Житомирщині ніхто не постраждав
фото: ДСНС Житомирщини

На Житомирщині пошкоджено скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків

У ніч проти 9 липня окупанти атакували Житомирщину. Внаслідок чого зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечко.

Також пошкоджено скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків. Одну із пожеж, що виникла через ворожі удари, загасили підрозділи ДСНС. Друга наразі локалізована, триває її ліквідація.

На Житомирщині спалахнули пожежі внаслідок масованої атаки РФ фото 1

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

На Житомирщині спалахнули пожежі внаслідок масованої атаки РФ фото 2

Нагадаємо, луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про найбільш масовану ворожу атаку на місто та громаду, яка відбулася сьогодні із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та ракет. За словами мера, внаслідок атаки зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Також виникла пожежа на території одного з підприємств міста.

Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як відомо, ніч на 9 липня вчергове видалась страшною для українців. Міста України здригались від вибухів, ворожі дрони атакували різні регіони. Вибухи лунали у Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Луцьку та на Київщині. Зокрема, у Хмельницькому районі зафіксовано пошкодження приватного будинку.

Також цієї ночі ворожі війська здійснили масовану атаку дронів на Київщину та українську столицю. Як повідомили місцеві пабліки, внаслідок ворожої атаки зайнялась масштабна пожежа в області.

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Теги: війна Житомирщина

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