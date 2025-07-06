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Національний рекорд: в Одесі курсанти та ліцеїсти розгорнули найбільший прапор ВМС (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Національний рекорд: в Одесі курсанти та ліцеїсти розгорнули найбільший прапор ВМС (фото, відео)
На Потьомкінських сходах розгорнули найбільший прапор Військово-морських сил
фото: Олексій Неїжпапа / Facebook

Довжина найбільшого прапора захисників українського моря сягнула 35 м, а ширина – 19,8 м

Сьогодні з нагоди Дня Військово-морських сил ЗСУ курсанти й ліцеїсти в Одесі на Потьомкінських сходах розгорнули найбільший прапор Військово-морських сил ЗСУ. Про це повідомив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, передає «Главком».

Довжина найбільшого прапора захисників українського моря сягнула 35 м, а ширина – 19,8 м. Таким чином було встановлено національний рекорд.

Національний рекорд: в Одесі курсанти та ліцеїсти розгорнули найбільший прапор ВМС (фото, відео) фото 1
Національний рекорд: в Одесі курсанти та ліцеїсти розгорнули найбільший прапор ВМС (фото, відео) фото 2

«Наш прапор – символ хоробрості, незламності та відданості своєму народові. Під ним здобуто вже чимало перемог. Вірю, що найбільші ще попереду! Разом до перемоги!», – зазначив Неїжпапа.

Національний рекорд: в Одесі курсанти та ліцеїсти розгорнули найбільший прапор ВМС (фото, відео) фото 3

Нагадаємо, щороку у першу неділю липня відзначається День Військово-морських сил Збройних сил України. День встановлений згідно з указом президента від 12 червня 2015 року.

Уперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. Цього дня на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.

День ВМС ЗСУ був установлений на прохання Військової ради Військово-морських сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту «Море-96» (30 липня – 1 серпня 1996), указом президента від 17 серпня 1996 року. Святкування дня ВМС стало всенародним оглядом бойової готовності українського флоту.

Згодом, згідно з указом президента Віктора Ющенка від 24 березня 2006 року, День Військово-морських сил ЗСУ відзначався щорічно в першу неділю липня. З 2012 року почали відзначати в останню неділю липня. У 2015 році ми знову повернулися до святкування Дня Військово-морських сил в першу неділю липня. 

Нині, у зв'язку з російською окупацією Криму, штаб ВМС України розташований в Одесі.

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Теги: море Одеса ВМС Олексій Неїжпапа рекорд прапор

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