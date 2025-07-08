Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

19-річний житель Львова намагався 13 разів втекти з України

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
19-річний житель Львова намагався 13 разів втекти з України
Юнак встановив своєрідний антирекорд, намагаючись незаконно перетнути кордон
фото: ДПСУ

Хлопець раніше вже пробував незаконно потрапити до Молдови, Словаччини та Угорщини

Військовослужбовці Чопського загону у пункті пропуску «Тиса» затримали хлопця, який хотів незаконно пробратися з України до Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Західного регіонального управління ДПСУ.

Прикордонний наряд, який оглядав вантажівки, помітив невідомого, що пішки прямував в бік Угорщини. Він не мав при собі жодних документів. Згодом правоохоронці встановили, що затриманий є 19-річним жителем Львова.

Через скрутне матеріальне становище юнак вирішив шукати кращих умов життя у країнах ЄС. Але оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно.

Він потягом дістався зі Львова до Чопа, пішки дійшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан та сподівався непоміченим пробратися до кордону.

З'ясувалося, що це була вже тринадцята спроба незаконного перетину кордону. Під час заходів перевірки прикордонники встановили, що з листопада 2024 року львів'янин «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.

Правопорушника затримали. Його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Як повідомляв «Главком», у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди, 8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску «Дзвінкове – Лонья» на українсько-угорському кордоні.

Читайте також:

Теги: рекорд Львів прикордонники кордон Держприкордонслужба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

«Укрзалізниця» повідомила про серйозну затримку низки рейсів через штормову погоду
«Укрзалізниця» повідомила про серйозну затримку низки рейсів через штормову погоду
Учасники НМТ–2025 отримали результати: які предмети стали найуспішнішими
Учасники НМТ–2025 отримали результати: які предмети стали найуспішнішими
Суддя Барсук розповіла, як змінюється судова система у період реформ
Суддя Барсук розповіла, як змінюється судова система у період реформ
19-річний житель Львова намагався 13 разів втекти з України
19-річний житель Львова намагався 13 разів втекти з України
Негода спричинила масштабні знеструмлення в низці областей
Негода спричинила масштабні знеструмлення в низці областей
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Сергія Возного
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Сергія Возного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
24K
Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим (оновлено)
8599
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
7532
Лавров висунув перелік вимог для миру з Україною. МЗС відреагувало
6074
Український тенісист на Вімблдоні відмовився відповідати на запитання українською мовою

Новини

8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua