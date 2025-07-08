19-річний житель Львова намагався 13 разів втекти з України

Хлопець раніше вже пробував незаконно потрапити до Молдови, Словаччини та Угорщини

Військовослужбовці Чопського загону у пункті пропуску «Тиса» затримали хлопця, який хотів незаконно пробратися з України до Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Західного регіонального управління ДПСУ.



Прикордонний наряд, який оглядав вантажівки, помітив невідомого, що пішки прямував в бік Угорщини. Він не мав при собі жодних документів. Згодом правоохоронці встановили, що затриманий є 19-річним жителем Львова.

Через скрутне матеріальне становище юнак вирішив шукати кращих умов життя у країнах ЄС. Але оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно.

Він потягом дістався зі Львова до Чопа, пішки дійшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан та сподівався непоміченим пробратися до кордону.

З'ясувалося, що це була вже тринадцята спроба незаконного перетину кордону. Під час заходів перевірки прикордонники встановили, що з листопада 2024 року львів'янин «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.

Правопорушника затримали. Його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Як повідомляв «Главком», у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди, 8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску «Дзвінкове – Лонья» на українсько-угорському кордоні.