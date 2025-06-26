26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено ділитися радощами з іншими людьми

26 червня відзначається Міжнародний день на підтримку жертв тортур, День кримськотатарського прапора та Всесвітній день холоду. Віряни вшановують пам’ять преподобного Давида, що в Солуні, блаженного священномученика Андрія Іщака, блаженного священномученика Миколи Конрада і мученика Володимира Прийми.

Міжнародний день на підтримку жертв тортур

26 червня 1987 року набула чинності одна з ключових ініціатив охорони прав та гідності людини – Конвенція проти жорстоких тортур. Саме 26 червня було вирішено відзначати Міжнародний день на підтримку жертв тортур, який Генеральна Асамблея ООН заснувала у грудні 1987 року. Мета даної події – закликати суспільство підтримати осіб, які стали жертвами катувань та об’єднати всі зусилля в боротьбі проти цього злочину.

У 1948 році світова спільнота засудила жорстокі поводження, що принижують гідність і цінність особистості. А у 1975 році прийняли Декларацію, в якій йшла мова про захист людей, які зазнають жорстокого поводження. З 1981 року функціонує Добровольчий фонд ООН, який фінансує організації, створені по всьому світі для надання допомоги таким людям та їх сім’ям.

На сьогодні міжнародну угоду підтримують 162 держави. За її нормами особи, які застосовують катування, можуть підлягати кримінальному переслідуванню на території будь-якої країни, незалежно від місця здійснення злочину та незважаючи на громадянство. З 1988 року розпочав свою діяльність Комітет проти тортур, завдання якого полягає у контролі виконання країнами-учасницями цих правил.

В Україні функціонує громадське об’єднання ZERO Torture, яке заснували для створення заходів запобігання та протидії тортурам.

День кримськотатарського прапора

Це неофіційне свято, що відзначається за рішенням органів самоврядування кримськотатарського народу з 2010 року, символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення.

Кримськотатарський прапор був запроваджений у грудні 1917 року першим Курултаєм кримськотатарського народу у Бахчисараї. За радянських часів, коли кримськотатарський народ зазнав репресій, прапор не використовувався. Прапор був відновлений 30 червня 1991 року у Сімферополі другим Курултаєм кримськотатарського народу. Прапор кримських татар є національною символікою.

Всесвітній день холоду

26 червня 2019 року світова спільнота вперше відзначила Всесвітній день холоду. Цього дня у 1824 році народився видатний британський науковець, лорд Кельвін Томсон, який створив шкалу температур.

Всесвітній день холоду встановлений у 2018 році Секретаріатом міжнародної події в англійському місті Дербішир та був підтриманий ЮНІДО. Запропонував святкування Стівен Гілл, колишній керівник Інституту холоду у Великобританії. Цей захід присвячений інформуванню громадськості про важливе значення холодильної індустрії в розвитку багатьох напрямків діяльності людства, наприклад, медицині та фармацевтиці, харчовій промисловості.

Яке сьогодні релігійне свято

26 червня у церковному календарі – день преподобного Давида, що у Солуні, блаженного священномученика Андрія Іщака, блаженного священномученика Миколи Конрада і мученика Володимира Прийми.

27 червня 2001 року Папа Іван Павло II урочисто проголосив блаженними 28 українських мучеників за віру Христову. У цій спільноті новобеатифікованих єпископів, священників, богопосвячених осіб, на перший погляд, чисто випадково опинився мирянин, звичайнісінький український селянин-хлібороб, образ якого є суттю нашої нації з усіма її вадами та чеснотами. Не богослов, вишколений високими біблійними науками, не особа, вибрана і настановлена виключно задля служіння Богові, але звиклий чоловік, який на щодень перебував посеред нас грішних, ходив за плугом і ростив дітей, сумував і веселився, як роблять це усі земні, і щодо якого, навіть у найсміливіших помислах, за земного життя ми ніколи не спогадали б, що ця людина є святою. Але в Бога немає нічого випадкового і те, що для людської логіки видається принаймні дивним, насправді є нашим ще дитячим невмінням побачити і зрозуміти так очевидні Божі речі, осягнути які ми спроможні лише з плином часу.

Володимир Прийма не вважав себе святим. Він просто чинив згідно з тим, що підказувало йому сумління, жив у мирі з собою та ближнім, жив у Бозі і з Богом. В тих часах людей подібних до нього були тисячі, сотні тисяч, мільйони, і Володимир Прийма є уособленням усіх мучеників, що загинули за віру Христову та за рідну землю, усіх, хто карався по тюрмах і сибірах, хто в часи підпілля і переслідувань зберігав віру і плекав українську традицію.

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Що не можна робити цього дня

Не варто скаржитися на будь-кого або будь-що.

Не йдіть далеко від дому після полудня.

Заборонено ділитися радощами з іншими людьми.

Народні прикмети

Сонячний день, але квіти жовтця закриваються, значить скоро вона погіршиться;

Собаки катаються по траві – до негоди;

Півень співає до 9 вечора – чекайте на дощ;

Світить сонце, але курчата ховаються під курку-квочку – погода погіршиться;

Мошкара літає – до гарної погоди;

Павук-хрестовик забрався на заході сонця в павутину – наступного дня буде суха погода;

З самого ранку стоїть сильний запах квітів та трави – чекайте на дощ.

Пам’ятні події 26 червня

1886 рік – французький хімік Анрі Муассан уперше отримує чистий фтор;

1906 рік – стартують перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції;

1919 рік – виходить перший номер газети «Нью-Йорк Дейлі Ньюз»;

1925 рік – відбувається прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна «Золота лихоманка»;

1945 рік – на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписують Статут Організації Об'єднаних Націй;

1960 рік – проголошують незалежність Мадагаскару;

2006 рік – у Кельні відбувається матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна – Швейцарія, в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемагає збірна України;

2012 рік – Чорногорія офіційно розпочинає перемовини про вступ до Європейського Союзу.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Ян.