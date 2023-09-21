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У музеях РФ знайдено понад сто тисяч вкрадених експонатів: розслідування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У музеях РФ знайдено понад сто тисяч вкрадених експонатів: розслідування
Серед артефактів є і дійсно коштовні вироби із золота та дорогоцінних каменів
фото з відкритих джерел

За словами експертів, більшість експонатів повернути на історичну батьківщину неможливо

У музеях РФ виявили понад сто тисяч музейних експонатів, які були вкрадені з України. Більшість з них вивезли ще до проголошення незалежності, але нашу державу грабували і після 2014 року, пише Texty.

В публікації говориться, що близько 110 тисяч музейних експонатів знайшлися лише в онлайн-колекціях Ермітажу та Державного історичного музею.

Зазначається, що більшість з артефактів – це непримітні шматки кераміки чи знарядь праці, але є і дійсно коштовні вироби із золота та дорогоцінних каменів.

«Вивезені знахідки покликані продемонструвати не тільки міфічний зв’язок сучасної Росії з Руссю, а й глибоке історичне коріння росіян, які намагаються привласнити навіть давню історію України, епоху палеоліту, трипільську культуру, античну та скіфську епоху», – говориться в матеріалі.

У музеях РФ знайдено понад сто тисяч вкрадених експонатів: розслідування фото 1

Вкрадені в Україні культурні цінності потрапляли до музеїв Польщі, Швеції, Литви, Австро-Угорщини, Німеччини та США. Доволі часто це відбувалось через російську територію.

«Особливо значних утрат культурних цінностей завдало Україні Московське царство, а згодом Російська імперія», – йдеться в монографії українського науковця Сергія Кота.

Для того, щоб розкрадати історичну спадщину, у Російській імперії видавали відповідні укази, періодично відбувалися археологічні експедиції. В Радянському Союзі продовжили цю практику. Крім того, цінності також вивозили і приватні особи.

Експерти підкреслили, що більшість вкрадених музейних експонатів неможливо повернути на історичну батьківщину. Річ у тім, що на момент вивезення юридично територія України перебувала у складі Російської імперії, а згодом і СРСР.

У музеях РФ знайдено понад сто тисяч вкрадених експонатів: розслідування фото 2

Станом на сьогодні Єдиний реєстр музейних цінностей, викрадених РФ з території України після 2014 року, відсутній. Мінкульт у публічних заявах проводить роботу у цьому напрямку, проте якихось результатів до теперішнього часу не досягнуто.

 

Теги: росія Мінкульт музеї Україна реєстр

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