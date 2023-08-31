Глава МЗС Литви назвав, що матиме стратегічне значення у контрнаступі на півдні

За словами Ландсбергіса, росіяни мали час окопатися, тому у Сил оборони виникають певні проблеми

Прорив Збройних сил України до Азовського моря, а також отримання контролю над лініями постачання здатні змінити театр воєнних дій в Україні. Це матиме стратегічне значення для перемоги України у війні з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на зустрічі глав МЗС країн ЄС у Толедо.

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«На мою думку, перемога може бути легко визначена, коли буде досягнуто стратегічного прориву, який спочатку може мати вигляд тактичного прориву, але у підсумку матиме стратегічне значення, і це прорив до Азовського моря, отримання контролю над постачанням до і з України. Ці речі напевно здатні змінити театр воєнних дій в Україні і цього можливо досягти», - заявив він.

За словами Ландсбергіса, росіяни мали час окопатися, тому у Сил оборони виникають певні проблеми.

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«Три лінії оборони, і поки ми говоримо, українці прориваються крізь першу з них, але є ще дві. І це вимагає від нас багато зобов’язань. Певні країни можуть відчувати втому, виснаження, є тиск суспільства – це все зрозуміло. Але якщо ми не підтримаємо Україну, це означає, що ми чекаємо на Путіна», – зазначив міністр.

Він додав, що замороження війни зараз означатиме перемогу російського диктатора Володимира Путіна. «Це не буде стратегічна перемога, бо він не взяв Київ, але він все ще може це зробити. Чи хочемо ми жити в такій реальності?» – запитав Ландсбергіс.

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