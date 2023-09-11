Росія запанікувала: у Вірменії стартували спільні із США військові навчання

Навчання пройдуть в рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях з 11 по 20 вересня

Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами, що конфліктують, при виконанні миротворчих завдань

Сьогодні, 11 вересня, у Вірменії стартували спільні зі США навчання Eagle Partner 2023, які триватимуть до 20 вересня. Про це повідомляє News.am із посиланням на міноборони Вірменії.

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Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами, що конфліктують, при виконанні миротворчих завдань.

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Мета навчань – підвищити рівень злагодження підрозділів, що беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом у галузі управління та тактичної комунікації, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до планових оцінок «Концепції оперативного потенціалу» програми НАТО «Партнерство заради миру».

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Як повідомлялося, Росія негативно відреагувала на ці спільні з американською стороною військові навчання у Вірменії та кілька разів за останній тиждень висловила «стурбованість».

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про «настороженість» Москви через оголошені раніше плани Єревана провести на території Вірменії спільні військові навчання зі США. «Це викликає настороженість, такі новини, особливо в нинішній ситуації. Ми будемо глибоко аналізувати ці новини», – цитують Пєскова росЗМІ.

Як повідомлялося, після заяв влади Вірменії про помилковість рішення покладатися виключно на РФ для гарантування безпеки, країна братиме участь у спільних військових вірмено-американських навчаннях Eagle Partner 2023.

Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами, що конфліктують, при виконанні миротворчих завдань.

Мета навчань – підвищення рівня злагодження підрозділів, що беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом у галузі управління та тактичної комунікації, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до планових оцінок «Концепції оперативного потенціалу» програми НАТО «Партнерство заради миру».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що політика його країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою. В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Нікол Пашинян звинуватив Росію в неспроможності забезпечити безпеку Вірменії в умовах агресії з боку сусіднього Азербайджану щодо регіону Нагірний Карабах.