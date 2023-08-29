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Україна повернула тіла ще 84 полеглих захисників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна повернула тіла ще 84 полеглих захисників
Обмін тілами відбувається відповідно до норм Женевської конвенції
фото ілюстративне

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває

До України повернули тіла ще 84 загиблих українських воїнів. Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

«Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 84 захисників», – йдеться в повідомленні.

Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

«Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – додав уповноважений.

Котенко нагадує, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ЗСУ війна Україна

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