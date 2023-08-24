Глава МЗС Німеччини розкритикувала санкції ЄС проти Росії і змусила червоніти колег по партії

Голова парламентської фракції партії «Зелених» Катаріна Дроге була змушена була втрутитись у скандал довкола слів Анналени Бербок і пояснити, що та мала на увазі

Економічні санкції є обраним Заходом способом тиску на Росію через агресивну війну в Україні. Але поки вони не дали належного ефекту, а російська економіка зростає швидше очікуваного. Глава МЗС Німеччини розчарована ефектом санкцій проти Росії. Із такою заявою Анналена Бербок виступила в інтерв'ю для книги Стефана Ламбі «Надзвичайна ситуація. Управління під час війни», але її колега, голова парламентської фракції партії «Зелених» втрутилася і пояснила позицію Німеччини щодо санкцій. Про це пише видання NTV.

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«Насправді економічні санкції мали мати економічні наслідки. Але це не так. Тому що логіка демократій не працює в автократіях», – сказала Бербок. – Ми побачили, що з цією війною не можна покінчити за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, вжитих у цивілізованих урядів».

Глава МЗС ФРН також нарікала, що Берлін надто пізно став надавати підтримку Києву. «Можливо, нам варто було б раніше поїхати в Україну з кількома людьми, як частини цього уряду», – сказала вона. Видання пише, що економічні санкції також є важливим політичним сигналом, який підкреслює єдність усіх держав, які спільно ввели ці санкції.

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Голова парламентської фракції партії «Зелених», членом якої є Бербок, Катаріна Дроге наголосила, що Бербок не мала на увазі, що розчарована політикою санкцій, а лише тим, що вони не мали швидкого економічного ефекту. «Санкції вже чинять тиск на Росію, але їх не можна розглядати як ефективний інструмент, який негайно покладе край війні», – заявила Дреге. «Звичайно, нам би хотілося, щоб вони мали ще більший і швидший ефект, але Росія змогла себе дещо стабілізувати, особливо за рахунок експорту сировини», – продовжила вона.

Нагадаємо, це не перша неоднозначна ситуація, в яку потрапила гава МЗС Німеччини. Невідомі створили в Twitter/X жартівливий, пародійний обліковий запис очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок.

На її офіційну сторінку підписано понад 600 тис. осіб, на фейкову – близько 57 тис. Однак деякі жартівливі пости набирають більше лайків та ріпостів, ніж реальні. Наприклад, там часто висміюють помилки Бербок в англійській мові та її слова про феміністську зовнішню політику.

Як заявили Bild у МЗС ФРН, загалом там вважають, що у демократичній системі будь-який публічний політик може стати об'єктом пародії. Але деколи це створює зовнішньополітичні ризики. Наприклад, нещодавно фейковий акаунт Бербок ретвітнув одного з політиків Нігеру під час путчу і написав короткий коментар французькою. У МЗС ФРН вважають, що цей текст «за швидкого читання міг бути не всіма розпізнаний як фейк» і був опублікований «у розпал небезпечної кризи». Міністерство звернулося зі скаргою до Twitter/X. Пародійний аккаунт на якийсь час заблокували, а потім відновили, знявши синю галочку справжності і змінивши ім'я. Тепер він називається Außenministerin Parody Annalena Baerbock.