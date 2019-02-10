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    Культура

    Порошенко поговорив із творцями фільму «Кіборги» про українське кіно

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    <p>Порошенко: Усі розмови в такому колі лише про важливе</p> <div></div> - Порошенко поговорив із творцями фільму «Кіборги» про українське кіно

    Порошенко: Усі розмови в такому колі лише про важливе

    Порошенко зустрівся із Ахтемом Сеітаблаєвим, Іванною Дядюрою та військовими

    Президент Петро Порошенко зустрівся із режисером фільму «Кіборги» Ахтемом Сеітаблаєвим і його продюсером Іванною Дядюрою. Він виявив впевненість, що держава має докладатися до фінансування українського кіно. Відповідний пост був розміщений у Facebook глави держави.

    «Після таких розмов одразу постає питання: якщо не буде мови і культури, що ж тоді захищатимуть наші воїни? І тому держава має фінансувати українське кіно, і в першу чергу фільми про війну – поки рани свіжі, і правду не забути і не приховати. Радий, що Ахтем уже працює над новою картиною про одну з найгероїчніших операцій російсько-української війни. Впевнений, як і «Кіборги», цей фільм підкорить не лише українського, але і європейського та світового глядача», - йдеться у ньому.

    У дописі відзначається, що на зустрічі були присутні також військові, зокрема ті, хто пройшов пекло Донецького аеропорту.

    «Усі розмови в такому колі лише про важливе – про війну і перемогу, повернення Криму і Донбасу та щасливе майбутнє України, про розвиток мистецтва, особливо під час війни. Надзвичайно цікаво було послухати історії зі зйомок фільму і разом від душі заспівати українських пісень. І духмяний плов у такій компанії смакує, як у нашому Бахчисараї», - зазначив президент.

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    Порошенко поговорив із творцями фільму «Кіборги» про українське кіно
    Порошенко поговорив із творцями фільму «Кіборги» про українське кіно
    Порошенко поговорив із творцями фільму «Кіборги» про українське кіно
    Порошенко поговорив із творцями фільму «Кіборги» про українське кіно
    Порошенко поговорив із творцями фільму «Кіборги» про українське кіно
    Порошенко поговорив із творцями фільму «Кіборги» про українське кіно
    Порошенко поговорив із творцями фільму «Кіборги» про українське кіно

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко привітав моряків-курсантів Богдана Головаша та Владислава Костишина, полонених Росією, із отриманням звання «лейтенант» та військово-морських кортиків.

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