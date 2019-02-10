Порошенко поговорив із творцями фільму «Кіборги» про українське кіно



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Порошенко: Усі розмови в такому колі лише про важливе

Порошенко зустрівся із Ахтемом Сеітаблаєвим, Іванною Дядюрою та військовими

Президент Петро Порошенко зустрівся із режисером фільму «Кіборги» Ахтемом Сеітаблаєвим і його продюсером Іванною Дядюрою. Він виявив впевненість, що держава має докладатися до фінансування українського кіно. Відповідний пост був розміщений у Facebook глави держави.

«Після таких розмов одразу постає питання: якщо не буде мови і культури, що ж тоді захищатимуть наші воїни? І тому держава має фінансувати українське кіно, і в першу чергу фільми про війну – поки рани свіжі, і правду не забути і не приховати. Радий, що Ахтем уже працює над новою картиною про одну з найгероїчніших операцій російсько-української війни. Впевнений, як і «Кіборги», цей фільм підкорить не лише українського, але і європейського та світового глядача», - йдеться у ньому.

У дописі відзначається, що на зустрічі були присутні також військові, зокрема ті, хто пройшов пекло Донецького аеропорту.

«Усі розмови в такому колі лише про важливе – про війну і перемогу, повернення Криму і Донбасу та щасливе майбутнє України, про розвиток мистецтва, особливо під час війни. Надзвичайно цікаво було послухати історії зі зйомок фільму і разом від душі заспівати українських пісень. І духмяний плов у такій компанії смакує, як у нашому Бахчисараї», - зазначив президент.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко привітав моряків-курсантів Богдана Головаша та Владислава Костишина, полонених Росією, із отриманням звання «лейтенант» та військово-морських кортиків.