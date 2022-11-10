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Рашисти обікрали церкву в Енергодарі

Надія Клочко
glavcom.ua
Рашисти обікрали церкву в Енергодарі
Окупанти заявили, що передали ікони з храму ПЦУ до музею
фото: sprotyv.mod.gov.ua

Окупанти привласнили сім старовинних ікон із церкви в окупованому Енергодарі

Український Центр національного спротиву повідомив, що росіяни пограбували храм Православної церкви України (ПЦУ) в окупованому Енергодарі: вивезли сім православних ікон кінця XVIII – початку ХІХ століття. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

«Росіяни заявили про запобігання «незаконній спробі» вивезення семи православних ікон, які були знайдені в Енергодарі в православній церкві України. Церковні цінності, яке належать релігійній громаді, окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею. Йдеться про ікони кінця XVIII – початку ХІХ століття», – зазначається у повідомленні.

В Центрі зауважили, що вивіз ікон «до музею», фактично означає подальший їх вивіз до Росії.

Рашисти обікрали церкву в Енергодарі фото 1
Рашисти обікрали церкву в Енергодарі фото 2

Водночас Центр нацспротиву наголошує, що росіяни активно грабують музейні фонди України. Уже були пограбовані музеї Криму, Донеччини, Херсонщини, Луганщини й ті ж музеї Мелітополя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти влаштували польовий госпіталь у Свято-Троїцькому храмі села Мала Комишуваха на південь від Ізюма. У мережі з’явилося відео наслідків господарювання загарбників у храмі. 

Також раніше окупанти завдали авіаудару по храму в селі Богородичне Донецької області. 

До слова, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко раніше повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти викрали артефакти з майже 40 українських музеїв

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Теги: окупація окупанти Енергодар церква

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