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Окупанти влаштували польовий госпіталь у церкві: моторошне відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти влаштували польовий госпіталь у церкві: моторошне відео
Росіяни жили та лікувалися у цілковитому безладі
фото: скріншот із відео

Спали російські солдати на матрацах та вкрадених килимах просто посеред сміття

Окупанти влаштували польовий госпіталь у Свято-Троїцькому храмі села Мала Комишуваха на південь від Ізюму. У мережі з’явилося відео наслідків господарювання загарбників у храмі. Зняв безчинства росіян Ігор Захаренко.

Довкола безлад, ікони понищено, спали російські солдати на матрацах та вкрадених килимах просто посеред сміття. На одному зі стільців було видряпано напис «Тува».

За інформацією місцевих, церква була збудована 1826 році і є складовою частиною чоловічого монастиря на честь Піщанської ікони Божої Матері Ізюмської єпархії УПЦ МП. Це окремий скит, місцевий осередок московської церкви.

Нагадаємо, митрополит Ізюмський та Куп'янський Московської церкви Єлисей Іванов втік до Росії після деокупації Харківської області.

Також 22 серпня на Хмельниччині відбувалася масштабна хресна хода до Почаївської лаври, яка належить до УПЦ МП. Паломники планували зайти на територію Волочиської територіальної громади, однак мешканці Волочиська прийняли рішення заборонити проходити учасникам події містом.

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Теги: церква сміття свято госпіталь

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