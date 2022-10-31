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СБУ провела обшуки у керівництва Московської церкви у Кіровоградській області (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ провела обшуки у керівництва Московської церкви у Кіровоградській області (фото)
Серед іншого у них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом
фото: пресслужба СБУ

Обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. За даними спецслужби, окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі, зазначили в пресслужбі СБУ.

Обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.

Серед іншого у них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів. За попередніми оцінками, у їх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України.

Зокрема, це:

▪️ ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

▪️ ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Під час досудового розслідування встановлено, що антиукраїнські матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо.

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Автор однієї з виявлених книг – Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році через проросійську позицію виїхав до РФ.

Наразі Новіков веде власний Телеграм-канал, де просуває наративи на підтримку російських окупаційних військ, дискредитацію ЗСУ та ненависть до української нації.

За ініціативи СБУ всі вилучені матеріали відправлені на експертизи. Служба безпеки продовжує розслідувати дане кримінальне провадження і працює над притягненням до відповідальності усіх винних у посяганні на незалежність, територіальну цілісність та державний суверенітет України.

Нагадаємо, СБУ викрила митрополита Московської церкви на роботі в інтересах Росії.

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Теги: анексія церква СБУ Російська православна церква в Україні незалежність розслідування суверенітет

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