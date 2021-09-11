Український фільм «Цензорка» отримав нагороду на Венеційському фестивалі

Фільм отримав приз за сценарій

У Венеції завершився 78-й міжнародний кінофестиваль. На урочистій церемонії оголосили переможців. У конкурсі «Горизонти» приз за найкращий сценарій отримав фільм «Цензорка» («107 матерів») Петера Керекеса. Про це пише видання «Zaxid.Net».

Стрічка спільного виробництва Словаччини, Чехії та України розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув’язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками.

Найкращим фільмом фестивалю було названо французьку стрічку «Подія» Одрі Діуан. Дія відбувається у 1960-ті роки. Головна героїня змушена зробити підпільний аборт.

Приз глядацької аудиторії:

«Сліпий, який не хотів бачити «Титанік» – Теему Ніккі

Конкурс «Горизонти»:

Найкращий сценарій – «107 матерів» («Цензорка») – Петер Керекес

Найкращий актор – Пісет Чун («Білий будинок» – Кавіч Неанг)

Найкраща актриса – Лор Каламі («На постійній основі» – Ерік Гравель)

Найкращий режисер – Ерік Гравель («На постійній основі»)

Спеціальний приз журі – «Великий рух» – Кіро Руссо

Найкращий фільм – «Пілігрими» – Лаурінас Барейша

Основний конкурс:

Приз молодому актору імені Марчело Мастрояні – Філіппо Скотті («Рука бога» – Паоло Соррентіно)

Спеціальний приз журі – «Діра» – Мікеланджело Фраммартіно

Найкращий сценарій – Мегі Джіленгол («Загублена донька»)

Найкращий актор – Джон Арсілла («На роботі» – Ерік Матті)

Найкраща актриса – Пенелопе Крус («Паралельні матері» – Педро Альмодовар)

Найкраща режисерка – Джейн Кемпіон («Собача влада»)

«Срібний лев» (Гран-прі) – «Рука бога» – Паоло Соррентіно

«Золотий лев» (найкращий фільм) – «Подія» – Одрі Діуан.

Нагадаємо, Володимир Зеленський до Дня українського кіно підписав указ №465/2021 про відзначення державними нагородами визначних акторів та працівників кіно. Першим у списку нагороджених опинився відомий український актор Станіслав Боклан, який знімався у серіалах «Коли ми вдома», «Кріпосна», «Папік» та разом з самим Зеленським виконував одну з головних ролей у «Слузі народу».

Раніше Володимир Зеленський підписав указ про присудження премії імені Олександра Довженка кінорежисерці Наталії Ворожбит.

Нагадаємо, президент України підписав указ щодо забезпечення соціальних гарантій для ветеранів війни та сімей загиблих українських захисників. Ним передбачається поліпшення житлових умов вказаної категорії осіб.