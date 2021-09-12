Порошенко подякував кіномитцям за відродження українського кіно

П’ять років з 2014 по 2019 стали часом ренесансу українського кіно, зазначив Порошенко

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав українських кіномитців із професійним святом. Привітання Порошенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«П’ять років з 2014 по 2019 стали часом ренесансу українського кіно. І, що важливо, не просто українського, а україномовного. За цей час виросла ціла когорта талановитих режисерів, сценаристів, акторів. Імена яких дедалі частіше чули на міжнародних кінофестивалях», – написав Порошенко у Facebook.

«Це був період розквіту, яким я пишаюся. Коли наша команда взяла курс на розвиток кінематографії та збільшила фінансування з 67,6 млн грн до 521,2 млн грн (2014-2019 рр.). Ми відвоювали український медіапростір у російського наративу, розказавши глядачеві правду про українську історію та культуру, про війну на сході. Міністерство культури збільшило фінансування патріотичного кіно. Великий внесок у фінансування фільмів робив і УКФ, яким займалася Марина», – нагадав п’ятий Президент.

«Сьогодні я хочу подякувати всім, хто у найскладніші часи творить українське кіно. Хто цінує українську культуру, мову, робить все, щоб збагатити її. Давайте подякуємо талановитим режисерам та сценаристам, роль яких у відродженні нашого українського кіно важко переоцінити. Вітаю зі святом всіх причетних!», – пише Петро Порошенко.

Раніше Володимир Зеленський підписав указ про присудження премії імені Олександра Довженка кінорежисерці Наталії Ворожбит.

Нагадаємо, президент України підписав указ щодо забезпечення соціальних гарантій для ветеранів війни та сімей загиблих українських захисників. Ним передбачається поліпшення житлових умов вказаної категорії осіб.