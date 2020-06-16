Російську телезірку виключили з «чорного списку» Мінкульту документ



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У березні 2019 року Міністерство культури занесло Катерину Варнаву у список осіб, що загрожують національній безпеці України

У травні 2017 року СБУ заборонила телеведучій в'їзд в Україну на п'ять років через відвідування нею окупованого Криму

Міністерство культури України прибрало російську телеведучу й актрису Катерину Варнаву зі списку осіб, що загрожують національній безпеці України.

Відповідний наказ було опубліковано на сайті відомства ще в березні, проте ЗМІ звернули на нього увагу після того, як стало відомо, що «Новий канал» пропустив строки звернення за позовом про виключення ведучої із цього списку.

За наказом виконувачки обов'язків міністра Світлани Фоменко, Катерина Варнава більше не включена у «чорний список».

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У коментарі «Медіаняні» представники мовника пояснили: звертатися в суд не було сенсу, оскільки Варнаву вже прибрали зі списку.

«У міру надходження до Міністерства культури від Служби безпеки України звернень щодо розширення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, інформацію на сайті будуть оновлювати», – йдеться в повідомленні.

Катерина Варнава була ведучою програми «Хто зверху?» на «Новому каналі». У травні 2017 року СБУ заборонила телеведучій в'їзд в Україну на п'ять років через відвідування нею окупованого Криму.

21 березня 2019 року Міністерство культури занесло Варнаву у список осіб, що загрожують національній безпеці України.