На посаду мовного омбудсмена Мін’юст хоче призначити кандидата фізико-математичних наук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святослав Літинський може стати новим мовним омбудсменом

З 2003 року й дотепер Святослав Літинський працює на посаді доцента кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка

Міністерство юстиції пропонує Святослава Літинського кандидатом на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Міністерство юстиції України для призначення на посаду уповноваженого із захисту державної мови пропонує кандидатуру Святослава Літинського, 1981 року народження, який має вищу освіту та є кандидатом фізико-математичних наук. З 2003 року й дотепер Святослав Літинський працює на посаді доцента кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка», - повідомили у міністерстві.

У відомстві зазначили, що саме вони, як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, а також уповноважений Верховної Ради України з прав людини та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики подають Кабміну по одній кандидатурі на посаду уповноваженого. У той час, як Кабінет Міністрів України призначає на посаду уповноваженого та звільняє його з посади.

Раніше повідомлялося, що Мінкульт визначився з кандидатурою на посаду мовного омбудсмена. Була також запропонована кандидатура Літинського.

Нагадаємо, що 6 травня Кабінет Міністрів України своїм рішенням звільнив із посади уповноваженого із захисту державної мови Тетяну Монахову, а вже 18 травня почали відбір кандидатів на нового мовного омбудсмена.

У квітні 2019 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Рішення підтримали 278 народних депутатів.

За публічну образу української мови вводиться кримінальна відповідальність - позбавлення волі до трьох років, як за публічну наругу над прапором, гербом або гімном України.