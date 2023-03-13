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Скандал із Шевченківською премією: голова Комітету пішов із посади

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скандал із Шевченківською премією: голова Комітету пішов із посади
Юрій Макаров
фото: «Цензор.нет»

Причиною такого рішення стали конфлікти в команді та обурення небайдужих громадян

Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка. Також із Комітету вийшла художниця Влада Ралко. Про своє рішення Макаров написав у Facebook, а Ралко – у коментарі «Суспільне Культура».

«На жаль, бажання віддати шану тим митцям, які піднімають українську культуру на принципово новий рівень, залучають до неї наших героїчних вояків і мешканців звільнених територій, просувають країну в світі, наштовхнулося на агресивне нерозуміння. Чимало шанованих представників мистецької спільноти й небайдужих громадян сприйняли цей крок як політичну спекуляцію, намагання влади призначити «своїх» висуванців або применшити вагу вже визначених лавреатів. Мої спроби пояснити своє бачення, відкоментувати реальний хід подій ба навіть виправдовуватися, чого я страшенно не люблю, не було почуто. Активна частина суспільства переконана, що я виконую чиєсь замовлення, «відпрацьовую», «прогинаюся» і т. ін. Для мене це новий досвід, який я не хотів би пережити знову», – поділився Макаров.

За словами ексголови Комітету, його колеги не підтримали його вчинок, адже вважають, що він призведе до девальвації найвищої державної нагороди та підірве до неї довіру.

«Висловлюючи свою повагу й вдячність колегам, з якими ми плідно працювали останніх чотири роки, змушений зазначити, що категорично не погоджуюся з ними. Тим не менше, оскільки я мимоволі виступив «збудником» нікому не потрібних конфліктів у команді й, на жаль, значно ширше, обурення небайдужих громадян, після довгих роздумів не бачу іншого виходу, як скласти з себе повноваження голови й члена Комітету з національної премії імені Тараса Шевченка», – резюмував Макаров.

Шевченківська премія – це державна нагорода України у гуманітарній сфері, найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Названа на честь українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка. Вона була започаткована 20 травня 1961-го і з того часу вручається щорічно.

Нагадаємо, цьогоріч уперше за багато років 9 березня не оприлюднили імена лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка. Голова Комітету з Шевченківської премії Юрій Макаров повідомив, що це трапилось через пропозицію доповнити наявні номінації додатковим конкурсом «За внесок у перемогу». Ініціатива знайшла схвалення з боку президента України. 11 березня стали відомі п'ять переможців у п'яти номінаціях.

Як повідомлялося, навколо Національної премії України імені Тараса Шевченка розгорівся скандал. Одним із лауреатів став літературознавець Михайло Назаренко. 

Читайте також: Що сталося з Шевченківською премією. Стисло і без емоцій 
Теги: Юрій Макаров премія Шевченківська премія скандал культура

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