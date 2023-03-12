Скандал на Шевченківській премії: одного з лауреатів звинуватили у зв'язках з РФ

Назаренко ще у 2021 році долучився до перекладу книг російською та видавав свої твори в Росії

У конкурсі були представлені виключно ті роботи, які було створено до 24 лютого 2022 року

Навколо Національної премії України імені Тараса Шевченка розгорівся скандал. Одним із лауреатів став літературознавець Михайло Назаренко. Причиною скандалу те, що у 2021 році він долучився до перекладу книг російською. Про це пише «Ґрунт».

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11 березня стали відомі п'ять переможців у п'яти номінаціях: «Література», «Публіцистика, журналістика», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Музичне мистецтво», «Кіномистецтво». За результатами конкурсу комітет підготував та вніс президенту України Володимиру Зеленському подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного указу президента.

Зазначимо, що Назаренко отримав престижну премію за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах.

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Причиною скандалу те, що у 2021 році він долучився до перекладу книг російською, а також видавав свої роботи в країні-агресорці.

Зазначимо, Шевченківська премія – це державна нагорода України у гуманітарній сфері, найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Названа на честь українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка. Вона була започаткована 20 травня 1961-го і з того часу вручається щорічно.

Нагадаємо, цьогоріч уперше за багато років 9 березня не оприлюднили імена лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка. Голова Комітету з Шевченківської премії Юрій Макаров повідомив, що це трапилось через пропозицію доповнити наявні номінації додатковим конкурсом «За внесок у перемогу». Ініціатива знайшла схвалення з боку президента України.