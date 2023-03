Проросійська реклама Louis Vuitton: Банкова різко відреагувала

Французький модний дім Louis Vuitton представив рекламу нової колекції жіночого одягу та вскочив у гучний скандал: бренд використав для рекламної кампанії білий, синій та червоний кольори, доповнивши їх літерою V. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк гучно розкритикував бренд у своєму Twitter.

«Уже більше року Росія вбиває українців у Європі, використовуючи триколор і свастику V/Z. Елітний будинок моди, орієнтований на «російських багатіїв», вирішив публічно пограти з символами агресії. Розкіш пахне краще, коли вона облита кров'ю, чи не так, Louis Vuitton?», – написав посадовець.

For over a year, RF has been slaughtering Ukrainians in Europe using the tricolor & V/Z swastika. An elite fashion house focused on "Russian nouveau riche" chose to publicly toy with the symbols of aggression.

Luxury smells better when it's drenched in blood, right @LouisVuitton? pic.twitter.com/I5lZ90n6RC