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Проросійська реклама Louis Vuitton: Банкова різко відреагувала

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Проросійська реклама Louis Vuitton: Банкова різко відреагувала
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк
фото: Офіс президента України

Французькі модні бренди вже не вперше звинувачуються в прихованій рекламі Росії

Французький модний дім Louis Vuitton представив рекламу нової колекції жіночого одягу та вскочив у гучний скандал: бренд використав для рекламної кампанії білий, синій та червоний кольори, доповнивши їх літерою V. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк гучно розкритикував бренд у своєму Twitter.

«Уже більше року Росія вбиває українців у Європі, використовуючи триколор і свастику V/Z. Елітний будинок моди, орієнтований на «російських багатіїв», вирішив публічно пограти з символами агресії. Розкіш пахне краще, коли вона облита кров'ю, чи не так, Louis Vuitton?», – написав посадовець.

Нагадаємо, що росіяни та українці вже відреагували на інцидент: у мережі розгорівся справжній скандал.

Раніше «Главком» писав, що інший модний дім – Dior теж звинуватили у прихованій рекламі Росії після того, як бренд опублікував кадри із рекламної кампанії нової колекції. На знімках моделі позують у засніженому березовому лісі, демонструючи сукні та аксесуари. Бренд запідозрили у підтримці Росії через фон зйомки – засніженого березового гаю (в описі кампанії його, щоправда, назвали тундрою). «Російський слід» багато хто побачив також у чоботях моделей, що нагадують кирзові, синьо-білому візерунку, схожому на гжель, хороводі моделей та мереживі.

Невідомі українці розмалювали гнівними написами магазин Dior у Києві через скандальну рекламу, яку сприйняли як підтримку Росії.

Нещодавно Dior вчергове зганьбився: запросив на тиждень моди в Париж затяту путіністку.

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Теги: Париж скандал реклама Михайло Подоляк

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