Співали для окупантів – в Україну їде гурт «Кис-кис», учасники якого виступали в окупованому Алчевську

Активіст Стерненко має намір звернутися до Держприкордонслужби з вимогою заборонити групі в’їзд

З гастролями в Україну у вересні зібрався гурт «Кис-кис», двоє учасників якого виступали в окупованому Алчевську на фестивалі спільно із бойовиками «ЛНР». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив активіст Сергій Стерненко.

«Гурт нещодавно виступав у кількох містах України, і навіть на фестивалі «Файне місто». У складі чотири учасники, серед яких Юрій Заслонов та Сергій Іванов. Ці двоє одночасно входять до групи Pravada. У її складі 2015 року вони незаконно поїхали на територію окупованого Алчевська, що на Луганщині. Місто тоді перебувало під контролем банди бойовиків під назвою «Призрак», – пояснив Стерненко.

Активіст також розповів, що на концерті був «свій новий ватний Цой, виступав московський піп, словом, це був фестиваль максимально русского мира».

Так, одним із організаторів того фестивалю був Максим Гвоздєв. Він є одночасно продюсером гурту «Кис-кис»

Стерненко також зазначив, що звернеться до Держприкордонслужби з вимогою заборонити групі в’їзд.

Крім того, активіст повідомив, що концерти росіянина Моргенштерна поки не скасовують, хоча він і казав, що їхати в Україну йому страшно.

Раніше «Главком» писав, що скандальний російський репер Морґенштерн запланував низку концертів в Україні. Він має намір виступити у Києві, Харкові та Запоріжжі. Так, у столиці уже з’явилися білборди з рекламою майбутньої імпрези. Відбудеться вона у Палаці спорту 3 червня. Пізніше він начебто відмінив свої гастролі, бо боїться.

Тим часом, представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби (ДПСУ) і СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова, який відвідував окупований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в Україну у травні.