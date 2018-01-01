«Студія 1+1» подала до суду через заборону серіалу «Свати»

СБУ заборонила актору серіалу Федору Добронравову в’їзд в Україну на три роки

Суд відкрив за позовом «Студія 1+1» провадження у справі, судове засідання заплановане на 15 лютого. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Окружного адміністративного суду міста Києва. Телекомпанія «Студія 1+1» просить Окружний адміністративний суд Києва скасувати наказ Міністерства культури про внесення



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Фото: Федір Добронравов (facebook.com/Сваты)

СБУ заборонила актору серіалу Федору Добронравову в’їзд в Україну на три роки

Суд відкрив за позовом «Студія 1+1» провадження у справі, судове засідання заплановане на 15 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Окружного адміністративного суду міста Києва.

Телекомпанія «Студія 1+1» просить Окружний адміністративний суд Києва скасувати наказ Міністерства культури про внесення російського актора Федора Добронравова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Позивач також просить визнати протиправним і скасувати наказ Державного агентства України з питань кіно щодо анулювання посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів (із його участю, зокрема «Сватів» - ред.).

Як повідомляв «Детектор медіа», СБУ заборонила актору серіалу Федору Добронравову в’їзд в Україну на три роки. Співробітники спецслужби задокументували, що Добронравов неодноразово робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Актор також багато разів відвідував окупований півострів, що є порушенням законодавства України.

Художній керівник Студії «Квартал 95» Володимир Зеленський записав відеозвернення.

Також раніше Володимир Зеленський опублікував ще одне емоційне відеозвернення через інформацією про те, що серіал «Свати», який створює його студія «95 квартал», можуть заборонити.

Перед цим СБУ заборонила в'їзд актору серіалу «Свати» Добронравову та розробила порядок організації гастролей росіян в Україні.

29 листопада Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу «Свати».