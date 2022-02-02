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    Поки Путін думає, Ані Лорак анонсувала своє вторгнення

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    У серпні 2021 року Лорак вперше за сім років дала сольний концерт в Україні - Поки Путін думає, Ані Лорак анонсувала своє вторгнення
    У серпні 2021 року Лорак вперше за сім років дала сольний концерт в Україні
    фото: instagram/anilorak

    Опальна Ані Лорак анонсувала додаткові концерти в Україні на травень 2022 року

    Останні сім років Ані Лорак відсиджувалась у Росії, а з серпня 2020-го – штурмує Україну. Ще на початку року заявила, що планує всеукраїнський тур. Анонсувала виступи у трьох містах на сході України – Харкові, Запоріжжі та Херсоні.

    Вчора виконавиця представила відеоанонс на концерти та оголосила, що їх буде не три, а чотири. У Харкові «на численні прохання глядачів» відбудеться не один, як планувалося раніше, а два концерти.

    «Дорогі мої, на ваші численні прохання – додаткові концерти шоу The Best Ukraine! З нетерпінням чекаю на зустріч з вами», – написала Лорак.

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    Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

    Нагадаємо, що у серпні 2021 року Лорак вперше за сім років дала сольний концерт в Україні. Виступ відбувся в Одесі, незважаючи на безліч протестів.

    Нагадаємо, Лорак зняла кліп на українськомовну пісню. 24 вересня відбулася прем’єра нової відео-роботи на композицію «Бачила».

    Нагадаємо, раніше у Москві зірвали концерт Ані Лорак. До неї пришли люди з вимогою сплатити податки. Також неоднозначна співачка Ані Лорак випустила нову пісню під назвою «Роздягнена».

    Ані Лорак, яка проміняла Україну на життя в країні-агресорі Росії, вперше за сім років дала інтерв'ю українському телеканалу.

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    Теги: Україна Ани Лорак співачка концерт
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    Поки Путін думає, Ані Лорак анонсувала своє вторгнення