Тіна Кароль розказала, що про неї говорять однокласники сина

Тіна Кароль розповіла, що син уже вищий та важчий за неї

Співачка зізналася, що їй приємно чути гарні відгуки про свою зовнішність

Співачка Тіна Кароль поділилася успіхами свого 13-річного сина Веніаміна. У програмі «Світське життя» вона розповіла, що хлопець нещодавно захопився дзюдо та вже вищий і важчий за неї. Тож матуся може почуватися поруч із ним «маленькою дівчинкою». Веніамін же має власну думку щодо вигляду зіркової мами.

«Я бачу, ти зараз блонда, ти це зробила спеціально, щоб бути ще молодшою. І так усі в школі говорять, що у мене занадто молода мама», – переказала слова сина Кароль.

Веніамін поділився, що однокласники запитують про його маму: «А чого вона у тебе така молода? Їй 16?», пояснила співачка. Вона також зізналася, що їй приємно чути такі відгуки.

Раніше повідомлялося, що артистку Тіну Кароль на проєкті «Голос країни» на «1+1» у ролі тренерки дванадцятого сезону замінить Оля Полякова.

Тіна Кароль довгі роки отримувала шалену підтримку від каналу Коломойського, ставала ведучою та героїнею багатьох програм, зокрема багато сезонів була тренеркою шоу «Голос. Діти» та «Голос країни».

Також українська співачка Тіна Кароль під час візиту в Грузію розповіла, чому вже сім років не їздить із гастролями в Росію. На відміну від виконавиць Світлани Лободи, Таїсії Повалій, Ані Лорак та кількох інших артистів, які всі роки війни працюють у Росії, Тіна Кароль не готова «продавати душу».

Крім того, Тіна Кароль, котра проводить час із сином у Великій Британії, привітала українців із Днем Гідності та Свободи.

Артистка поділилася особистими фото із 13-річним Веніаміном. Виконавиця та її спадкоємець позували у вишиванках.

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