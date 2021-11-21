Тіна Кароль із Великої Британії привітала українців із Днем Гідності та Свободи (фото)

Співачка та її син позували у вишиванках

Співачка Тіна Кароль, котра проводить час із сином у Великій Британії, привітала українців із Днем Гідності та Свободи.

В Instagram Stories артистка поділилася особистими фото із 13-річним Веніаміном. Виконавиця та її спадкоємець позували у вишиванках. «З Днем Гідності», – підписала світлину Кароль.

Разом із сином співачка також відвідала Центр української громади у Великій Британії.

У Дербі (центральне місто графства Дербішир) Тіна та Веніамін були присутні на недільній службі.

Як відомо, Веніамін відвідує недільну школу й іноді допомагає на службі як паламар.

Син Кароль є учнем елітної початкової школи Repton Preparatory School). Артистка бачиться зі спадкоємцем лише на канікулах. Веніамін також танцює гопак, грає на фортепіано та барабанах, і займається фехтуванням.

Раніше українська співачка Тіна Кароль під час візиту в Грузію розповіла, чому вже сім років не їздить із гастролями в Росію. На відміну від виконавиць Світлани Лободи, Таїсії Повалій, Ані Лорак та кількох інших артистів, які всі роки війни працюють у Росії, Тіна Кароль не готова «продавати душу».

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода, яка поїхала до Росії після початку війни, намагається повернутися на український ринок.

Опальна українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла в Росію після подій 2014 року, приїхала до Києва та дала перше інтерв'ю за сім років мовчання.

Нещодавно Ані Лорак, яка проміняла Україну на життя в країні-агресорі Росії, також вперше за сім років дала інтерв'ю українському телеканалу.