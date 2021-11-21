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    Тіна Кароль із Великої Британії привітала українців із Днем Гідності та Свободи (фото)

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    Тіна Кароль проводить канікули з сином - Тіна Кароль із Великої Британії привітала українців із Днем Гідності та Свободи (фото)
    Тіна Кароль проводить канікули з сином
    фото з відкритих джерел

    Співачка та її син позували у вишиванках

    Співачка Тіна Кароль, котра проводить час із сином у Великій Британії, привітала українців із Днем Гідності та Свободи.

    В Instagram Stories артистка поділилася особистими фото із 13-річним Веніаміном. Виконавиця та її спадкоємець позували у вишиванках. «З Днем Гідності», – підписала світлину Кароль.

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    Тіна Кароль із Великої Британії привітала українців із Днем Гідності та Свободи (фото)
    Тіна Кароль із Великої Британії привітала українців із Днем Гідності та Свободи (фото)
    Тіна Кароль із Великої Британії привітала українців із Днем Гідності та Свободи (фото)
    Тіна Кароль із Великої Британії привітала українців із Днем Гідності та Свободи (фото)
    Тіна Кароль із Великої Британії привітала українців із Днем Гідності та Свободи (фото)

    Разом із сином співачка також відвідала Центр української громади у Великій Британії.

    У Дербі (центральне місто графства Дербішир) Тіна та Веніамін були присутні на недільній службі.

    Як відомо, Веніамін відвідує недільну школу й іноді допомагає на службі як паламар.

    Син Кароль є учнем елітної початкової школи Repton Preparatory School). Артистка бачиться зі спадкоємцем лише на канікулах. Веніамін також танцює гопак, грає на фортепіано та барабанах, і займається фехтуванням.

    Раніше українська співачка Тіна Кароль під час візиту в Грузію розповіла, чому вже сім років не їздить із гастролями в Росію. На відміну від виконавиць Світлани Лободи, Таїсії Повалій, Ані Лорак та кількох інших артистів, які всі роки війни працюють у Росії, Тіна Кароль не готова «продавати душу».

    Нагадаємо, співачка Світлана Лобода, яка поїхала до Росії після початку війни, намагається повернутися на український ринок.

    Опальна українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла в Росію після подій 2014 року, приїхала до Києва та дала перше інтерв'ю за сім років мовчання.

    Нещодавно Ані Лорак, яка проміняла Україну на життя в країні-агресорі Росії, також вперше за сім років дала інтерв'ю українському телеканалу.

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    Теги: Світлана Лобода ринок місто співачка Instagram Таїсія Повалій час
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    Тіна Кароль із Великої Британії привітала українців із Днем Гідності та Свободи (фото)