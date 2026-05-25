«Тисячовесна». Мінкульт продовжив прийом заявок

За останній тиждень до відомства звернулися десятки команд, митців і продюсерів із проханням продовжити термін подачі заявок

Міністерство культури продовжило термін прийому заявок на участь у національній ініціативі «Тисячовесна» до 4 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

У зв’язку з продовженням терміну подання заявок оновилися й дати наступних етапів відбору:

5 – 12 червня – технічний відбір;

17 червня – 28 липня — експертне оцінювання;

12 –16 серпня – фінальний пітчинг (дати залишилися без змін).

«Тисячовесна» – це найбільша за роки незалежності національна ініціатива підтримки культури. У її межах на розвиток українського культурного продукту буде спрямовано 4 млрд грн державного фінансування. Ініціатива має на меті посилити присутність україномовного контенту та розвиток українського культурного простору.

Як показало дослідження національного медіаспоживання, 71% українців продовжують дивитися і слухати російськомовний контент, а майже чверть робить це щодня. Здебільшого — через звичку, доступність і зручний формат. «Тисячовесна», ініційована президентом України Володимиром Зеленським, покликана створити умови для появи більшої кількості якісного українського контенту, здатного конкурувати за увагу аудиторії.

Нагадаємо, в Україні стартував прийом заявок на конкурс у межах державної ініціативи «Тисячовесна» з фінансування культурного продукту. Мета програми – наповнити інформаційний простір українськими історіями, посилити культурну стійкість суспільства, а також створити альтернативу російському контенту.

Взяти участь в ініціативі можуть юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми (творчі спілки, громадські організації, бюджетні установи), фізичні особи – підприємці та інші суб’єкти господарювання, зареєстровані в Україні.

Теми для створення культурного продукту: українська історія, сили безпеки й оборони України, життя під час війни, загальнолюдське, збереження та розвиток української мови, видатні діячі, фольклорна спадщина, викрадене мистецтво, соціально важливі професії, свідомі громадяни, майбутнє України, безбарʼєрність, ментальне здоров’я, природна спадщина.

Підтримку отримають проєкти у семи напрямах: ігрові фільми та серіали, неігрові (документальні) фільми та серіали, анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії, сучасна музика, перформативне мистецтво, візуальне мистецтво, аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж. Для кожного напряму буде своя комісія, на кожен напрям – по пʼять експертів, обрані методом жеребкування.

Як повідомила міністерка, уряд не диктує творцям, що їм створювати, але все-таки очікує, що творці, зокрема, враховуватимуть і контекст війни.

Учасники можуть подавати скільки завгодно заявок: кілька одразу, у різні напрями чи на різні конкурси. Кожна заявка – окремий проєкт. Вона має відповідати умовам саме того напрямку конкурсу, куди її подають. Якщо подано кілька заявок, то їх розглядатимуть окремо. Рішення по кожному проєкту теж буде ухвалено окремо.