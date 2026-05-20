Роботи українських митців стали частиною великої виставки у США

Українські митці представили у США роботи про втрату дому та пам’ять

Експозиція у Нью-Йорку об’єднала понад 80 митців із країн Європи

У США відкрилася міжнародна виставка Modern Freedom, у межах якої представили роботи десяти українських митців. Експозицію відкрили в Інституті Пілецького у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком».

У Нью-Йорку стартувала міжнародна мистецька виставка Modern Freedom, присвячена темам свободи, пам’яті та життя після тоталітаризму. У межах проєкту представили роботи понад 80 сучасних митців із країн Центральної та Східної Європи, зокрема України, Польщі, Чехії, Словаччини, Грузії, Литви, Молдови, Румунії, Болгарії та Німеччини.

фото: фундація Пилипа Орлика

Українське мистецтво на виставці представила Фундація Пилипа Орлика на запрошення польського Інституту Пілецького у США. До експозиції увійшли роботи десяти українських митців, які працюють із темами війни, втрати дому, пам’яті та людської гідності.

Серед представлених робіт – проєкт «Паляниця» Жанни Кадирової, аудіовізуальна інсталяція «Вибухи біля музею» Яреми Малащука та Романа Хімея, кінетична інсталяція Сергія Петлюка «Коли розвіється туман», текстильна робота «Мара» Даші Чечушкової, а також серії полотен Кристини Мельник і Наталії Лісової.

Художниця Наталія Лісова наголосила, що участь у виставці в Нью-Йорку є важливою підтримкою України під час повномасштабної війни.

«Присутність роботи у Нью-Йорку саме зараз – це потужна мистецька підтримка на п’ятому році повномасштабного вторгнення РФ. Переконана, що мистецтво залишається чи не єдиною щирою формою висловлювання в сучасному світі, тому надзвичайно важливо говорити про Україну через мистецтво у міжнародному контексті. Я сподіваюся, що ці роботи, як вирвані спогади з минулого, передадуть мою любов до кожного фрагмента рідного краю», – зазначила Лісова.

Окрему увагу на виставці привернула робота Софії Козлової «Лінії горизонтів». Із 2022 року мисткиня плете маскувальні сітки для українських військових, використовуючи тканини, які передають волонтери та військовослужбовці.

«В своїй роботі я говорю про тему волонтерства, а саме виготовлення маскування для нашої армії. Ці лінії горизонту – це тканина, з якої ми плетемо маскувальні сітки. Більшість матеріалів мають свою історію: це форма загиблого військового, футболки, які передавали військові, дитячі речі, тканини, які привозили волонтери. А також – фотографії полів деокупованої Херсонщини, териконів Донеччини та звільненої Харківщини», – розповіла Козлова.

Головний консультант Фундації Пилипа Орлика, Надзвичайний і Повноважний Посол України Ігор Харченко заявив, що виставка стала підтвердженням присутності України у світовому культурному просторі.

«Відкриття виставки стало ще одним підтвердженням того, що Україна є, була і буде – не лише як держава, що сьогодні захищає свою свободу та виганяє окупанта, а й як країна сильної та глибокої культури», – наголосив Харченко.

За його словами, концепція виставки підкреслює спільний культурний простір Центрально-Східної Європи та водночас акцентує на самобутності української культури.

Програмна директорка Фундації Пилипа Орлика Ярина Ясиневич зазначила, що для організаторів було принципово важливо представити український досвід війни в європейському мистецькому контексті.

«Твори, створені людьми у війні, є невідʼємною часткою сучасного європейського простору свободи, який захищається від брутального наступу авторитаризму. Для нас і партнерів було важливо представити цю українську оптику серед відібраних понад 80 мистецьких обʼєктів із Європи», – сказала Ясиневич.

Виставка Modern Freedom триватиме в Інституті Пілецького у США до 31 серпня 2026 року. Організаторами проєкту виступили Інститут Пілецького у США та Університет Острави. Партнерами з української сторони стали Фундація Пилипа Орлика, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та Одеський національний художній музей.

До слова, у Музеї історії міста Києва ухвалили рішення продовжити роботу масштабної виставки «Я сколихнув цей світ», яку присвячено 90-річному ювілею всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука. Експозиція прийматиме відвідувачів на місяць довше – до 21 червня 2026 року.