Зеленський пішов війною проти російськомовного контенту: названо сім напрямків

Ініціатива «Тисячовесна» спрямована на підтримку створення українського культурного продукту

Нова державна програма «Тисячовесна», яка передбачає підтримку створення українського культурного продукту, ініційована президентом Володимиром Зеленським, охопить одразу сім напрямків. Мова про ігрові фільми та серіали, неігрові (документальні) фільми та серіали, анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії, сучасна музика, перформативне мистецтво, візуальне мистецтво, аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна на пресконференції, присвяченій старту ініціативи зі створення українського культурного продукту, повідомляє «Главком».

За словами глави Мінкульту, для кожного напряму буде своя комісія, на кожен напрям – по пʼять експертів, обрані методом жеребкування. Як повідомила міністерка, уряд не диктує творцям, що їм створювати, але все-таки очікує, що творці, зокрема, враховуватимуть і контекст війни.

Учасники можуть подавати скільки завгодно заявок: кілька одразу, у різні напрями чи на різні конкурси. Кожна заявка – окремий проєкт. Вона має відповідати умовам саме того напрямку конкурсу, куди її подають. Якщо подано кілька заявок, то їх розглядатимуть окремо. Рішення по кожному проєкту теж буде ухвалено окремо.

Як зазначається, майнові права на контент, що переможе в конкурсі, належатимуть Держкіно, якщо йдеться про кіно та анімацію. Щодо інших продуктів – права належатимуть Центру захисту інформаційного простору. З переможцями буде укладено ліцензійні угоди. Водночас обмежень щодо того, де виготовлятиметься продукт – в Україні чи за кордоном, – немає.

Нагадаємо, в Україні стартував прийом заявок на конкурс у межах державної ініціативи «Тисячовесна» з фінансування культурного продукту. Бюджет ініціативи президента Володимира Зеленського зі створення українського культурного продукту – 4 млрд грн.

Мета програми – наповнити інформаційний простір українськими історіями, посилити культурну стійкість суспільства, а також створити альтернативу російському контенту.

Взяти участь в ініціативі можуть юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми (творчі спілки, громадські організації, бюджетні установи), фізичні особи – підприємці та інші суб’єкти господарювання, зареєстровані в Україні. Теми для створення культурного продукту: українська історія, сили безпеки й оборони України, життя під час війни, загальнолюдське, збереження та розвиток української мови, видатні діячі, фольклорна спадщина, викрадене мистецтво, соціально важливі професії, свідомі громадяни, майбутнє України, безбарʼєрність, ментальне здоров’я, природна спадщина.

Подача заявок на конкурс триватиме з 3 квітня до 28 травня. Щоб податися на участь в ініціативі, потрібно зібрати необхідний пакет документів і заповнити заявку, після чого надіслати їх на електронну адресу відповідного напряму. У разі, якщо подані матеріали потребуватимуть доопрацювання, учасник отримає відповідний лист протягом трьох робочих днів.