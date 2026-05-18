Що відомо про державний музей, який отримав найбільше фінансових надходжень у 2025 році

Тюрма на Лонцького у Львові – колишня політична в’язниця, яку в XX столітті використовували радянська та нацистська влади
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Щороку 18 травня відзначається Міжнародний день музеїв. Торік загальний обсяг фінансових надходжень українських музеїв склав 14 млрд грн, що на 34% більше порівняно з 2024 роком. Серед державних закладів лідером став львівський Національний музей-меморіал «Тюрма на Лонцького» із показником 7,4 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vkursi.

До Всесвітнього дня музеїв аналітики проаналізували динаміку фінансових надходжень українських музеїв, а також виокремили 10 державних музеїв за обсягом надходжень та пʼять приватних.

Станом на сьогодні в Україні діє 108 юридичних осіб, основним видом діяльності яких є функціонування музеїв. З них 56 – державної форми власності, 52 – приватної. Серед організаційно-правових форм музеїв в Україні переважають державні та комунальні установи. Водночас частина приватних музеїв функціонує у формі товариства з обмеженою відповідальністю, приватного підприємства, громадської або благодійної організації.

За підсумками 2025 року музейний сектор України показав фінансовий результат на рівні 14,1 млрд грн. Це – на 34% більше, ніж у 2024 році (10,5 млрд грн). Надходження до державних музеїв здійснюються за рахунок реалізації квитків, проведення екскурсій, надання приміщень в оренду, благодійних внесків і грантової підтримки, а також фінансування з державного бюджету, на відміну від приватних, які не отримують державної фінансової підтримки.

10 державних музеїв за фінансовими надходженнями у 2025 році:

  • Національний музей-меморіал «Тюрма на Лонцького» – 7,4 млрд грн;
  • Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура» – 2,9 млрд грн;
  • Охтирський міський краєзнавчий музей – 1,9 млрд грн;
  • Бродівський історико-краєзнавчий музей – 1,3 млрд грн;
  • Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського – 20,9 млн грн;
  • Івано-Франківський краєзнавчий музей – 17,8 млн грн;
  • Музей «Личаківський цвинтар» – 17,4 млн грн;
  • Чернігівський обласний художній музей ім. Григорія Галагана – 11,7 млн грн;
  • Музей історії Дніпра – 9,8 млн грн;
  • Ізмаїльський історико-краєзнавчий музей Придунав'я – 5,6 млн грн.
Надходження коштів понад 1 млрд грн у 2025 році отримали чотири заклади культури: Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура», Охтирський міський краєзнавчий музей та Бродівський історико-краєзнавчий музей.

Пʼять приватних музеїв за фінансовими надходженнями у 2025 році:

  • Музей «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні» – 23,9 млн грн;
  • Перевернутий будинок – 9 млн грн;
  • Музей коньячної справи М. Л. Шустова – 8,3 млн грн;
  • Музей-галерея «Становлення української нації» – 3 млн грн;
  • Музей Vikcars – 2,9 млн грн.

Музей «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні» заснований благодійним фондом «Дніпропетровською єврейською громадою», а кінцевим бенефіціаром є Шмуель Камінецький, який має подвійне громадянство – США та Ізраїлю. Перевернутий будинок розташований в Івано-Франківській області. Власники — Іван Могитич та Віктор Неміш. Музей коньячної справи М. Л. Шустова належить громадянину України Сергію Дяченку.

Музей-галерею «Становлення української нації» заснували громадяни України – Ватерій та Анна-Вероніка Галаган. Музей «VIKCARS» заснований ТОВ «Інвест Менеджмент Центр», а бенефіціарами є Ірина та Віктор Карачун, який є співвласником «АТБ».

Як відомо, Міжнародний день музеїв відзначають щороку 18 травня з 1977 року – його заснувала Міжнародна рада музеїв (ICOM) під час своєї 11-ї генеральної конференції. Свято має привернути увагу суспільства до ролі музеїв як осередків культури, пам'яті та освіти.

За даними порталів з працевлаштування, фактична зарплата працівника культури станом на 1 січня 2026 року – від 8 000 до 10 000 грн до оподаткування, або від 6 000 до 8 000 грн «на руки». Це лише 43% від середньої зарплати по Україні.

Наприкінці 2025 року середня зарплата бібліотекарів, архівістів і музейників становила 12 200 грн – 60,1% від середньоекономічного показника. Це підтверджують і реальні вакансії травня 2026 року: науковий співробітник у Вінниці – 8 647–9 500 грн, доглядач музею в Києві – 7 000–8 000 грн. Виняток –  великі національні проєкти: у Музеї історії України у Другій світовій війні окремі технічні спеціалісти можуть заробляти 25 000–30 000 грн. 

