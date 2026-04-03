Як Україна боротиметься із «машами та ведмедями»? Зеленський ініціював культурну програму: деталі

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Як Україна боротиметься із «машами та ведмедями»? Зеленський ініціював культурну програму: деталі
За словами глави Мінкульту, подача заявок на конкурс триватиме з 3 квітня до 28 травня
Ініціатива «Тисячовесна» передбачає підтримку створення українського культурного продукту через відкритий конкурс для митців та компаній

В Україні стартував прийом заявок на конкурс у межах державної ініціативи «Тисячовесна» з фінансування культурного продукту. Бюджет ініціативи президента Володимира Зеленського зі створення українського культурного продукту – 4 млрд грн. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна на пресконференції, присвяченій старту ініціативи зі створення українського культурного продукту, повідомляє «Главком».

Мета програми – наповнити інформаційний простір українськими історіями, посилити культурну стійкість суспільства, а також створити альтернативу російському контенту.

Навіщо потрібна ініціатива

Як розповіла міністерка, на п’ятому році повномасштабної війни українці продовжують споживати російський контент. За результатами дослідження Gradus Research, 71% українців досі споживають російськомовний контент, а майже чверть робить це щодня.

За словами Бережної, «Маша і Ведмідь» отримала 800 млн переглядів серед української дитячої аудиторії. Як наголосила глава Мінкульту, українці споживають російський контент ненавмисно, а через нестачу якісної української альтернативи.

При цьому російський культурний продукт часто містить вбудовані наративи, які відтворюють або підсилюють ключові елементи державної пропаганди РФ – від знецінення української ідентичності до нормалізації агресії проти України.

Хто може взяти участь в ініціативі

Взяти участь в ініціативі можуть юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми (творчі спілки, громадські організації, бюджетні установи), фізичні особи – підприємці та інші суб’єкти господарювання, зареєстровані в Україні.

Як Україна боротиметься із «машами та ведмедями»? Зеленський ініціював культурну програму: деталі фото 1

Теми для створення культурного продукту: українська історія, сили безпеки й оборони України, життя під час війни, загальнолюдське, збереження та розвиток української мови, видатні діячі, фольклорна спадщина, викрадене мистецтво, соціально важливі професії, свідомі громадяни, майбутнє України, безбарʼєрність, ментальне здоров’я, природна спадщина.

За словами глави Мінкульту, молодь дивиться той контент, який їм легше отримати. Тому ми налаштовані на створення такого контенту, який буде зручно дивитися і якого буде зручно досягти.

Як Україна боротиметься із «машами та ведмедями»? Зеленський ініціював культурну програму: деталі фото 2

Підтримку отримають проєкти у семи напрямах: ігрові фільми та серіали, неігрові (документальні) фільми та серіали, анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії, сучасна музика, перформативне мистецтво, візуальне мистецтво, аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж. Для кожного напряму буде своя комісія, на кожен напрям – по пʼять експертів, обрані методом жеребкування.

Як повідомила міністерка, уряд не диктує творцям, що їм створювати, але все-таки очікує, що творці, зокрема, враховуватимуть і контекст війни.

Учасники можуть подавати скільки завгодно заявок: кілька одразу, у різні напрями чи на різні конкурси. Кожна заявка – окремий проєкт. Вона має відповідати умовам саме того напрямку конкурсу, куди її подають. Якщо подано кілька заявок, то їх розглядатимуть окремо. Рішення по кожному проєкту теж буде ухвалено окремо.

Умови фінансування проєктів-переможців

  • Повне державне покриття (до 100%) передбачене для авторської та анімаційної продукції, дебютів і контенту для дітей.
  • Часткове фінансування (до 80%) поширюється на інші типи культурного продукту – за умови, що виробник забезпечує щонайменше 20% власних або залучених коштів.
  • Рівне співфінансування 50/50 діятиме для ігрових та неігрових серіалів (поза авторськими й анімаційними).

За словами Бережної,  після укладення договору 80% суми творці отримують одразу, а 20% – після виготовлення продукту.

Як Україна боротиметься із «машами та ведмедями»? Зеленський ініціював культурну програму: деталі фото 3

Як відбуватиметься відбір

Подача заявок на конкурс триватиме з 3 квітня до 28 травня. Щоб податися на участь в ініціативі, потрібно зібрати необхідний пакет документів і заповнити заявку, після чого надіслати їх на електронну адресу відповідного напряму. У разі, якщо подані матеріали потребуватимуть доопрацювання, учасник отримає відповідний лист протягом трьох робочих днів. 

Інформація про проєкти, які пройдуть до етапу експертного оцінювання та пітчингу, буде опублікована на сайтах ініціативи, Міністерства культури, Держкіно та Держмистецтв.

Відбір культурних продуктів проходитиме в три етапи: 

  • 1 етап – 29 травня – 5 червня. Перевірка поданих документів. Список учасників, які пройшли до другого етапу, опублікують на сайтах Мінкульту, Держкіно та Держмистецтв. У ньому буде назва проєкту, короткий опис, назва учасника та напрям конкурсу.
  • 2 етап – 10 червня – 21 липня. Експертне оцінювання кожного проєкту. Розподіл проєктів між експертами проводитимуть шляхом відкритого жеребкування під час онлайн-трансляції. До третього етапу пройдуть ті, хто набрав щонайменше 60 балів за результатами другого етапу.
  • 3 етап – серпень. Публічна презентація проєктів перед конкурсними комісіями в очному, дистанційному або змішаному форматах (пітчинг). На виступ учаснику дається до 15 хв: 10 хв – на презентацію, і 5 хв – на запитання та відповіді. Після цього члени комісії обговорюють проєкти. До фінального етапу залучатимуть іноземних фахівців із правом дорадчого голосу. Після третього етапу комісія оформлює протокол із пропозиціями щодо переможців і передає його до Мінкульту протягом трьох робочих днів.
Як Україна боротиметься із «машами та ведмедями»? Зеленський ініціював культурну програму: деталі фото 4

Експерти оцінюватимуть проєкти за низкою критеріїв, серед яких: якість і чіткість публічної презентації, реалістичність та готовність команди до реалізації проєкту, обґрунтованість бюджету та міжнародний потенціал.

Як Україна боротиметься із «машами та ведмедями»? Зеленський ініціював культурну програму: деталі фото 5

Як повідомила міністерка, повний перелік експертів буде публічним, затверджується розпорядженням Кабміну. Нині вже відомі такі імена експертів: Мстислав Чернов, Володимир Заводюк, Володимир Яценко, Юлія Тимошенко (The Ukrainer), Олена Коляденко.

Наразі заявки ще ніхто не подавав. За словами міністерки, програма відкрита і для досвідчених творців, і для дебютантів. «Одна з цілей – показати нові обличчя й нові таланти. Найбільше звертатимемо увагу на якість. 100% призначено саме для дебютантів. Але рівні умови для всіх», – каже вона.

До слова, Міністерство культури та стратегічних комунікацій провело аналіз мультфільму «Маша і Ведмідь». Згідно з висновком відомства, цей продукт має російські зв’язки.

Нагадаємо, Національна поліція в разі застосування санкцій проти російського мультфільму «Маша і Ведмідь» готова обмежити контент в Україні

