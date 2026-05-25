Головна Новини
search button user button menu button

Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Російська сторона намагається через суд заблокувати мільярди для України
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Частина російських грошей зберігається в європейському депозитарії Euroclear у Бельгії

Центральний банк Російської Федерації звернувся до суду Європейського Союзу з позовом, у якому оскаржує регламент, що дозволяє спрямовувати доходи від його заморожених активів на фінансову підтримку України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського Центробанку.

Суть претензій Росії

Російська сторона намагається заблокувати правовий та фінансовий механізм Євросоюзу, який регулює надання макрофінансової допомоги Україні на період 2026–2027 років.

У Центробанку РФ стверджують, що чинний регламент Ради Євросоюзу створює умови, за яких європейські кредити Україні фактично забезпечуються російськими державними коштами.

«Регламент допускає трактування про те, що погашення наданої Україні позики здійснюватиметься за рахунок активів Банку Росії. Це є незаконною та прихованою формою використання активів як забезпечення позики та/або подальшої легалізації експропріації суверенних активів», – заявили в Центробанку Росії.

Позиція Євросоюзу

  • Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни Заходу заморозили близько $300 млрд активів російського Центробанку.
  • Більша частина цих коштів зберігається в європейському депозитарії Euroclear у Бельгії.
  • Євросоюз та країни G7 погодили механізм використання прибутків від цих заморожених коштів для фінансування відновлення та військових потреб України, не конфіскуючи при цьому саме тіло кредиту.

«Главком» писав, що бельгійський депозитарій Euroclear Bank офіційно заявив, що активи Центрального банку Російської Федерації залишаться замороженими, ігноруючи відповідне рішення Арбітражного суду Москви.  Euroclear прямо заявив, що не визнає повноваження російського суду у цій справі. Також депозитарій продовжує суворо виконувати всі міжнародні санкційні обмеження, накладені на РФ.

Нагадаємо, Московський арбітражний суд повністю задовольнив позов Центрального банку Російської Федерації проти бельгійського міжнародного депозитарію Euroclear. Російська сторона вимагає стягнення збитків на астрономічну суму – $249 млрд. 

Читайте також:

Теги: росія банк гроші суд Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скликає консультації через ситуацію з дронами у Балтії
Серія дронових інцидентів у Балтії змусила ЄС діяти
Сьогодні, 13:39
Кожен долар від продажу російської нафти фінансує війну проти України
США не продовжили дозвіл на купівлю нафти з Росії
16 травня, 22:48
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін зустрілися 14 травня 2026 року у Пекіні, Китай
Трамп і Сі готують велику угоду? Що це означає для України
15 травня, 10:51
Пентагон вирішив вивчати сучасну війну безпосередньо в Україні
Американські військові вирушили до України. Пентагон почав переймати бойовий досвід
13 травня, 09:03
Путін визнав справжню причину війни проти України
Путін визнав справжню причину війни проти України
12 травня, 08:01
Рідні та друзі Ісаєва оголосили збір коштів на його похорон
Вбивство через ревнощі? У Калузі був застрелений чемпіон Росії з функціонального багатоборства
7 травня, 15:08
Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік
«Був по вуха у боргах». ЗСУ на фронті ліквідували російського футбольного тренера
6 травня, 16:19
Міністр-делегат Франції Бенжамен Аддад зазначив, що для успішного розширення сам ЄС також повинен пройти через внутрішні трансформації
Франція зробила жорстку заяву про вступ України до ЄС
4 травня, 10:41
Швеція затримала судно Caffa після міжнародного запиту
Швеція перехопила судно із краденим українським зерном
30 квiтня, 14:27

Новини

Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Сьогодні, 15:38
Литва зафіксувала масовий витік даних із держреєстрів
Сьогодні, 15:22
В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua