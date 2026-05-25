Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Частина російських грошей зберігається в європейському депозитарії Euroclear у Бельгії

Центральний банк Російської Федерації звернувся до суду Європейського Союзу з позовом, у якому оскаржує регламент, що дозволяє спрямовувати доходи від його заморожених активів на фінансову підтримку України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського Центробанку.

Суть претензій Росії

Російська сторона намагається заблокувати правовий та фінансовий механізм Євросоюзу, який регулює надання макрофінансової допомоги Україні на період 2026–2027 років.

У Центробанку РФ стверджують, що чинний регламент Ради Євросоюзу створює умови, за яких європейські кредити Україні фактично забезпечуються російськими державними коштами.

«Регламент допускає трактування про те, що погашення наданої Україні позики здійснюватиметься за рахунок активів Банку Росії. Це є незаконною та прихованою формою використання активів як забезпечення позики та/або подальшої легалізації експропріації суверенних активів», – заявили в Центробанку Росії.

Позиція Євросоюзу

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни Заходу заморозили близько $300 млрд активів російського Центробанку.

Більша частина цих коштів зберігається в європейському депозитарії Euroclear у Бельгії.

Євросоюз та країни G7 погодили механізм використання прибутків від цих заморожених коштів для фінансування відновлення та військових потреб України, не конфіскуючи при цьому саме тіло кредиту.

«Главком» писав, що бельгійський депозитарій Euroclear Bank офіційно заявив, що активи Центрального банку Російської Федерації залишаться замороженими, ігноруючи відповідне рішення Арбітражного суду Москви. Euroclear прямо заявив, що не визнає повноваження російського суду у цій справі. Також депозитарій продовжує суворо виконувати всі міжнародні санкційні обмеження, накладені на РФ.

Нагадаємо, Московський арбітражний суд повністю задовольнив позов Центрального банку Російської Федерації проти бельгійського міжнародного депозитарію Euroclear. Російська сторона вимагає стягнення збитків на астрономічну суму – $249 млрд.