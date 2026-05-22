Зруйнований музей у Сіверськодонецьку росіяни оголосили туристичним об’єктом

Стовпи диму над заводом у Сіверськодонецьку, 10 червня 2022 рік

Загарбники запропонували включити Сіверськодонецьк до культурно-пізнавального туристичного маршруту

Російська окупаційна влада включила тимчасово захоплене місто Сіверськодонецьк на Луганщині до свого так званого «культурно-пізнавального туристичного маршруту». Головним об'єктом показів загарбники оголосили музей, який самі ж і знищили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка.

Туристичний маршрут на Донеччині

«Загарбники запропонували включити Сіверськодонецьк до культурно-пізнавального туристичного маршруту. До його складу, за планами росіян має увійти народний музей історії об'єднання «Азот», – повідомив Олексій Харченко.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації наголосив на абсурдності та цинічності такого кроку, адже показувати там нічого – будівлю музею російські війська вщент зруйнували з важкого озброєння.

«Проблема лише в тому, що у 2022 році самі ж росіяни й поцілили в будівлю, де розташовувався зазначений музей. Приміщення вигоріло вщент і його відновленням вони не займалися. Втім, окупанти впевнені, що створюють диверсифіковану пропозицію у сфері туризму та гостинності», – заявив Олексій Харченко.

За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації, внаслідок ворожих обстрілів приміщення музею повністю вигоріло зсередини, а унікальні експонати були знищені або розграбовані. За весь час окупації загарбники не провели жодних відновлювальних робіт.

Що відомо про музей

Музей історії Сіверськодонецького об'єднання «Азот» – це колись визначний культурний та історичний осередок міста, який зараз перебуває у катастрофічному стані.

Повне фізичне знищення: Під час запеклих боїв і масованих російських штурмів влітку 2022 року будівля музею потрапила під прямі артилерійські та ракетні обстріли окупантів. Споруда зазнала критичних руйнувань і повністю вигоріла зсередини.

Втрата унікальних фондів: Усі експонати, які десятиліттями збирали працівники хімзаводу «Азот» – історичні документи, унікальні макети промислових гігантів, архівні фотографії становлення самого міста та особисті речі видатних містян – повністю згоріли або були розграбовані.

Відсутність будь-яких ремонтів: За чотири роки окупації російська «влада» не провела жодних відновлювальних чи консерваційних робіт. Будівля досі стоїть у вигляді обпаленої залізобетонної руїни, небезпечної для перебування людей.

«Главком» писав, що під час масованої повітряної атаки на місто Конотоп Сумської області російський ударний безпілотник влучив у будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені Олександра Лазаревського. Пряме влучання ворожого дрона завдало значних руйнувань історичній будівлі закладу. Повідомляється, що у музеї пошкоджено покрівлю, вхідні двері, внутрішні перегородки, стелю, підлогу, а також усі експозиційні зали. Зранку на місці події працювала спеціальна комісія, яка оглянула руйнування та склала відповідний акт.

Нагадаємо, російська окупаційна влада організувала чергову медійну маніпуляцію, привізши до знищеного та окупованого Маріуполя групу іноземних журналістів і блогерів. До складу делегації увійшли представники медіа з країн Азії, Африки та Латинської Америки, відомі своєю лояльністю до кремлівського режиму. Центральним пунктом «екскурсії» став Маріупольський драмтеатр – місце одного з найкривавіших воєнних злочинів РФ, де внаслідок авіаудару в березні 2022 року загинули сотні мирних мешканців.