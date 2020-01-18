9 фільмів що поборються за премію «Оскара-2020»



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Цьогоріч найбільше номінацій отримала драма Тодда Філліпса «Джокер»

Американська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на премію «Оскар-2020». Розповідаємо, які фільми змагатимуться за звання найкращої картини.

9 лютого у театрі «Долбі» в Голлівуді відбудеться 92-а церемонія «Оскар». Одну з найпрестижніших нагород в кінематографі отримуватимуть актори і актриси, режисери, сценаристи, композитори та, звісно, самі стрічки. Саме оголошення переможця в номінації «Найкращий фільм» зазвичай найбільше привертає увагу поціновувачів кіно в усьому світі.

Еспресо.TV розповідає про стрічки, що потрапили цього року до номінації «Найкращий фільм».

Цьогоріч найбільше номінацій – 11 – отримала драма Тодда Філліпса «Джокер» з Хоакіном Феніксом у головній ролі. На нагороди в стількох же номінаціях стрічка претендує і в премії BAFTA. 10 номінацій на «Оскар» у «Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно, «Ірландця» Мартіна Скорсезе та «1917» Сема Мендеса.

«Джокер» / Joker

Режисер: Тодд Філліпс

Жанр: Драма, трилер

Стрічка здійснила справжній фурор, зібравши понад $1 млрд у світовому прокаті. «Джокер» став першим фільмом з категорії 17+ з таким бокс-офісом, що розмістило його на 7-й сходинці в списку найкасовіших стрічок 2019 року.

Психологічний трилер Тодда Філліпса, знятий за його ж сценарієм у співпраці зі Скоттом Сільвером, розповідає режисерську версію історії лиходія Джокера – головного антагоніста Бетмена в коміксах DC. Події розгортаються в 80-х роках ХХ століття в Готем-Сіті. Головний герой – комік-невдаха Артур Флек (Хоакін Фенікс). Мати вчила його доброти, але світ виявився жорстоким та несправедливим. Тому Артур вирішив змінити його у свій спосіб, перетворившись на божевільного клоуна Джокера та ставши на злочинний шлях.

«Одного разу в Голлівуді» / Once Upon A Time In Hollywood

Режисер: Квентін Тарантіно

Жанр: драма, комедія

«Одного разу в Голлівуді» став найбільш успішним фільмом Квентіна Тарантіно. Дев’яту стрічку видатного режисера називають його найзнаковішою роботою. Вона стала найдорожчим фільмом, обійшовшись йому в $90 млн.

Події розгортаються в 1969 році. Не надто успішний актор Рік Далтон (Леонардо Ді Капріо) намагається пробитися в кіноіндустрії після зйомок у телевізійному шоу, його друг та дублер Кліфф Бут (Бред Пітт) постійно без роботи. Атмосфера 60-х, майстерно передана Тарантіно за допомогою дрібних нюансів, музики, цікаві діалоги і все це – на фоні серії вбивств, пов’язаних з Чарльзом Менсоном та його «сім’єю».

За простими сценами фільму ховаються подвійні смисли, паралелі та пародії. Фактично весь фільм Тарантіно зітканий з алюзій. Одна з головних – історія Шарон Тейт – акторки та дружина режисера Романа Поланскі. Красива 26-річна жінка була вбита сектою Менсона на 9-му місяці вагітності 16-ма ножовими пораненнями в живіт. Ця трагедія не просто змусила жахнутися Голлівуд, а переосмислили знаменитостями своє життя і статус небожителів, яким нічого не загрожує.

До акторського складу також увійшли Марго Роббі, Аль Пачіно та Люк Перрі.

«Аутсайдери» / Ford v. Ferrari

Режисер: Джеймс Менголд

Жанр: драма, спортивний

У центрі біографічного фільму Джеймса Менголда – справжня історія протистояння команд Форда та Феррарі. У 1966 році на престижних перегонах «Ле-Мана» у Франції увагу світу привернув новий спорткар, який міг конкурувати з самим Ferrari.

Фільм розповідає про американського автомобільного конструктора Керолла Шелбі та британського гонщика Кена Майлза. Вони наважились кинути виклик корпораціям і власним демонам та з нуля створити абсолютно новий автомобіль, який зміг би перевершити постійного чемпіона – команду Енцо Феррарі.

Головні ролі у стрічці зіграли Крістіан Бейл та Метт Деймон. Також у фільмі знялися Катріна Балф, Джон Бернтал і Ноа Джюп.

«Ірландець» / The Irishman

Режисер: Мартін Скорсезе

Жанр: драма, кримінал

У номінації на «Оскар-2020» – ще один фільм, заснований на реальних подіях. Мартін Скорсезе взявся за екранізацію мемуарів «Я чув, ти фарбуєш будинки» колишнього прокурора США Чарльза Брандта. Це дев’ята спільна робота режисера з Робертом де Ніро.

Перед смертю Френк (де Ніро) наважується розкрити свою таємницю: після Другої світової війни він став професійним кілером. Серед його жертв, загальна кількість яких 25 людей, – відомий лідер профспілки Джиммі Гоффа. У стрічці використовувалась новітня технологія, яка «омолодила» де Ніро в епізодах про юність Френка. Де Ніро – не єдина зірка в фільмі Скорсезе. У картині також знялись Аль Пачіно, Джо Пеші, Боббі Каннавале, Гарві Кейтель і Рей Романо.

«Кролик Джоджо» / Jojo Rabbit

Режисер: Таіка Вайтіті

Жанр: сатирична драма, комедія

Стрічка новозеландського режисера Таіки Вайтіті, знята за книгою «Заґратовані небеса» Крістіни Люненс, є сатирою про Другу світову. У центрі сюжету – 10-річний хлопчик, який відчайдушно намагається стати членом нацистського режиму. Але не все так легко для Джоджо в гітлерюгенді: ровесники знущаються з нього, мати – не сприймає серйозно.

Тож хлопчик після смерті батька вигадує уявного друга, який об’єднує риси тата і Адольфа Гітлера (роль якого виконав сам режисер). Світ самотнього Джоджо перевертається догори дриґом, коли він дізнається, що його рідна мати переховує на горищі будинку молоду єврейську дівчину.

«Маленькі жінки» / Little Women

Режисер: Ґрета Ґервіґ

Жанр: драма, історичний

У центрі драми Ґрети Ґервіґ – історія чотирьох сестер Марч, дорослішання яких припало на 1860-і роки в Новій Англії, у часи Громадянської війни в США. Чотири зовсім різні жінки стикаються з класичними проблемами: перше кохання, розчарування, розлука і непрості пошуки себе і свого місця в житті.

Фільм є екранізацією однойменного роману Луїзи Мей Олкотт, написаного наприкінці ХІХ ст. Головні ролі у стрічці зіграли Сірша Ронан, Емма Вотсон, Тімоті Шаламе та Меріл Стріп.

«Історія про шлюб» / Marriage Story

Режисер: Ной Баумбах

Жанр: драма, комедія

Фільм Ноя Баумбаха зі Скарлетт Йоганссон та Адамом Драйвером у головних ролях розповідає, як не дивно, шлюбну історію, яка котиться до розлучення.

Чарлі – режисер авангардного театру в Нью-Йорку, його дружина Ніколь – акторка з його трупи. Як і всі пари, подружжя стикається з проблемами і намагається їх подолати. Сеанси у психотерапевта не дуже допомагають, тож коли Ніколь пропонують головну роль у телепроєкті в Лос-Анджелесі, вона вирішує покинути театр і тимчасово переїхати з сином у Західний Голлівуд.

Спокійне розлучення поступово перетворюється на складний шлюборозлучний процес і зачіпає старі образи.

«1917»

Режисер: Сем Менденс

Жанр: драма, історичний

Події стрічки британського режисера розгортаються під час Першої світової війни. Весь фільм – це одна доба. Головні герої – молоді британські солдати Шофілд (Джордж МакКей) та Блейк (Дін-Чарльз Чепмен) мають виконати надзвичайно важливе завдання. Юнакам доручено перетнути територію противника і донести повідомлення, щоб зупинити смертельну атаку проти сотень солдатів, серед яких перебуває і власний брат Блейка. Наказ про скасування наступу має попередити трагедію – щоб батальйон не потрапив у засідку.

Фільм знімали тривалими уривками та монтували таким чином, щоб складалося враження зйомок одним кадром. У стрічці також знялися Бенедикт Камбербетч та Колін Ферт.

«Паразити» / Parasite

Режисер: Пон Чжун Хо

Жанр: драма, детектив

За «Оскар» в номінації «Найкращий фільм» цього року побореться картина південнокорейського режисера. Стрічка «Паразити» вже має одну з найпрестижніших нагород – Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю.

У центрі сюжету – бідна родина – безробітній водій Кім Гі Тхек з дружиною Чон Сук та двома дорослими дітьми Кі Ву та Кі Джон, яка ледве зводить кінці з кінцями. Їхнє життя змінюється, коли друг Кі Ву пропонує йому обманути заможну родину – підробити документи про вищу освіту (якої в Кі Ву нема) та, прикинувшись репетитором, влаштуватись до них на високооплачувану роботу. У багатому будинку в голову хлопця поступово приходять ідеї, як шахрайством пристроїти й інших членів своєї родини на роботу до сімейства Пак та гарантувати собі безбідне існування. Утім перебіг подій несподівано призводить до фатальних наслідків, змінюючи життя як власників будинку, так і їхніх робітників.

При бюджеті $11,8 млн фільм зібрав у прокаті $130 млн.