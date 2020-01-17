Квоти на телебаченні допомогли навіть «95-му Кварталу» - Сюмар



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Українські продакшн студії почали знімати більше різних програм

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар в інтерв'ю «Главкому» наголосила, що впровадження українських квот на телебаченні призвели до того, що вітчизняні продакшн студії почали знімати більше різних програм. Зокрема, від впровадження квот «виграв» і «95 Квартал», який очолював нинішній президент Володимир Зеленський.

«Насправді було введено три квоти. Це квоти на українські пісні на радіо – 35%. Тобто кожна третя пісня на радіо має бути українською, звісно, якщо там є слова. Квоти щодо українського телебачення – 75% українською і відповідно 25 % іншими мовами. Третій закон стосувався квот на медійний продукт європейського виробництва, куди раніше входили російські інформаційні продукти – всі ці «Веселі бабки» і «Голубі вогники». Коли ми прийняли рішення, що під європейський продукт потрапляють тільки країни, які ратифікували європейську конвенцію з транскордонного мовлення, ми обрізали доступ на ринок для росіян. Це призвело до ефекту, коли українські продакшни почали знімати більше різних програм. Зрештою це стало суттєвим поштовхом і для «95-го Кварталу», і для «Дизель-шоу», - розповіла депутатка.

Сюмар також підтвердила, що наразі Росія масово закуповує українські серіали. А те, що в Україні після агресії РФ було введено заборону на російське кіно, що вироблено після 2014 року, теж дало позитивний ефект: українці почали знімати свої серіали.

«Згадайте, до 2015–2016 року у нас практично не було своїх серіалів. Саме ці закони дали поштовх до появи українського кіно. Ми отримуємо дуже багато нових стрічок, до яких можна по-різному ставитися, але те, що виробництво запрацювало – це факт. Це вже стало бізнесом, який окупається. І музичні студії записують величезну кількість української музики – кожна українська пісня не залишається непоміченою, бо радіостанції зацікавлені її відразу взяти і розкрутити. Тому кожен музикант, який має здібності, відразу отримує на себе попит. Для мене ключовим зараз є, щоб це не розвернули назад під соусом політичних процесів щодо зближення з РФ навіть на тому тлі, що військові дії досі не припинені», - розповіла Сюмар.

Депутатка також підтвердила, що свого часу, коли приймався закон про квоти, їй довелося піти на певні компроміси.

«Якщо мені зараз хтось скаже, що квоти мали б стосуватись і гостей ефірів, то я вважаю, що не можна змусити людину говорити певною мовою. Важливо, якою мовою ти почав з ним говорити. Кількість українських пісень в радіоефірі – також абсолютно адекватна. Єдине, що ведучі, я вважаю, можуть переходити 100% на українську мову (зараз 60%). Але ми тоді не були такими оптимістами і не думали, що це спрацює аж настільки добре», - резюмувала Сюмар.

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