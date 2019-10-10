Вийшов в прокат фільм «Захар Беркут», в якому зіграв «термінатор»



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Одну з головних ролей у картині зіграв відомий за роллю «поганого термінатора» американський актор Роберт Патрік

Події фільму «Захар Беркут» розгортаються в 1241 році, коли монгольська орда прийшла в українські Карпати

В Україні 10 жовтня вийшла в прокат історична драма «Захар Беркут», знята режисерами Ахтемом Сеітаблаєва і Джоном Вінному. Про це йдеться на сторінці картини в Facebook.

Події фільму «Захар Беркут» розгортаються в 1241 році, коли монгольська орда на чолі з ханом Бурундою прийшла в українські Карпати, все руйнуючи на своєму шляху.

«Біля підніжжя Карпат військо зупинилося, але вночі брати Беркути пробралися у ворожий табір і звільнили полонених. Тоді хан вирішує помститися горянам, знаходячи зрадника серед жителів села, який вказав дорогу. Але у гірського населення є свої плани, щоб хитрістю і сміливістю знищити численного ворога», – йдеться в описі до фільму.

Одну з головних ролей у картині зіграв відомий за роллю «поганого термінатора» американський актор Роберт Патрік.

Як повідомляють автори картини, гурт «Океан Ельзи» записав пісню «Перевал», яка стала головною частиною саундтрека до фільму.

Напередодні в Києві в кінотеатрі «Київська Русь» пройшов прем'єрний показ фільму «Захар Беркут». На гала-прем'єру прийшли відомі українські режисери, продюсери, актори, політики. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Балаян, Микола Княжицький, Євген Нищук і багато інших.

У зйомках фільму «Захар Беркут» за мотивами однойменної повісті Івана Франка взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великої Британії та Монголії.

В Киеве проходит премьера фильма "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна pic.twitter.com/Oi3yQsEib9 — Крым.Реалии (@krymrealii) 9 октября 2019 г.

Сеітаблаєв відомий своїми режисерськими роботами над фільмами «Хайтарма», «Чужа молитва», «Кіборги» та інші. Останнім часом український режисер кримськотатарського походження працював над створенням стрічки «Номери» за п'єсою Олега Сенцова. В акторському багажі Ахтема ролі в понад 25 фільмах і серіалах. З найновіших – головна роль у фільмі Нарімана Алієва «Додому», що взяв участь в одній із програм 72-го Каннського міжнародного кінофестивалю і отримав Гран-прі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю.