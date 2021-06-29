У Японії присвятили концерт пам’яті Героя України Василя Сліпака

Василь Сліпак - соліст Паризької національної опери, загинув 29 червня 2016 року у бою від кулі ворожого снайпера

Молодіжний оркестр Йокогами виконав музичні твори під керівництвом диригента Тараса Демчишина

У Японії відбувся концерт пам’яті Героя України, видатного оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі. Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський у Facebook.

Молодіжний оркестр Йокогами під керівництвом диригента Тараса Демчишина дав концерт, присвячений пам’яті видатного Василя Сліпака.

«Сьогоднішній вечір став маленькою історією. Відбувся перший публічний концерт молодіжного оркестру Йокогами під керівництвом диригента Тараса Демчишина. І був він присвячений пам’яті Василя Сліпака. Оркестр молодіжний, але грали по-дорослому», – написав він.

За словами посла України в Японії, на концерт прийшло багато українців, посол Польщі, інші представники дипкорпусу, представники мерії Йокогами, отець Павло Королюк з УПЦ.

Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на сході України, позивний «Міф». Загинув на Донеччині 29 червня 2016 року у бою від кулі ворожого снайпера. У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.

Тим часом, у Москві активісти зірвали концерт Ані Лорак, яка активно гастролює Росією. Вони вишикувалися перед клубом, де мав відбутися виступ, із плакатами, на яких вимагали, аби артистка сплатила податки.