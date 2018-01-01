У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея

Цього року святкування Нового року за Східним календарем збіглося з християнським релігійним святом Стрітенням Господнім

У Львові 15 лютого, вже всьоме, відбулося масштабне святкування Китайського Нового року. Організаторами заходу вкотре виступила Міжнародна громадська організація «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва» та китайська громада Львова. На площі Ринок відбувалася основна програма: китайське новорічне дійство, хода



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Фото: Євген Кравс Китайський Новий рік у Львові

Цього року святкування Нового року за Східним календарем збіглося з християнським релігійним святом Стрітенням Господнім

У Львові 15 лютого, вже всьоме, відбулося масштабне святкування Китайського Нового року. Організаторами заходу вкотре виступила Міжнародна громадська організація «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва» та китайська громада Львова.

На площі Ринок відбувалася основна програма: китайське новорічне дійство, хода яскравих «живих» драконів (за китайською традицією: доторкнутися до «новорічного» дракона – побажати собі удачі у новому році), лазерне шоу, виступи художніх колективів...

Цьогоріч китайці відмічають вже 4716-й рік: мабуть, вперше святкування Нового року за Східним календарем збіглося з християнським релігійним святом - Стрітенням Господнім.

Джерело: блог Євгена Кравса