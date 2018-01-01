У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
- Сьогодні, 13:28
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Цього року святкування Нового року за Східним календарем збіглося з християнським релігійним святом Стрітенням Господнім
У Львові 15 лютого, вже всьоме, відбулося масштабне святкування Китайського Нового року. Організаторами заходу вкотре виступила Міжнародна громадська організація «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва» та китайська громада Львова.
На площі Ринок відбувалася основна програма: китайське новорічне дійство, хода яскравих «живих» драконів (за китайською традицією: доторкнутися до «новорічного» дракона – побажати собі удачі у новому році), лазерне шоу, виступи художніх колективів...
Цьогоріч китайці відмічають вже 4716-й рік: мабуть, вперше святкування Нового року за Східним календарем збіглося з християнським релігійним святом - Стрітенням Господнім.
Джерело: блог Євгена Кравса