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    Культура

    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея

    Цього року святкування Нового року за Східним календарем збіглося з християнським релігійним святом Стрітенням Господнім
    У Львові 15 лютого, вже всьоме, відбулося масштабне святкування Китайського Нового року. Організаторами заходу вкотре виступила Міжнародна громадська організація «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва» та китайська громада Львова. На площі Ринок відбувалася основна програма: китайське новорічне дійство, хода
    • Сьогодні, 13:28
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    Китайський Новий рік у Львові
    Фото: Євген Кравс
    Китайський Новий рік у Львові

    Цього року святкування Нового року за Східним календарем збіглося з християнським релігійним святом Стрітенням Господнім

    У Львові 15 лютого, вже всьоме, відбулося масштабне святкування Китайського Нового року. Організаторами заходу вкотре виступила Міжнародна громадська організація «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва» та китайська громада Львова.

    На площі Ринок відбувалася основна програма: китайське новорічне дійство, хода яскравих «живих» драконів (за китайською традицією: доторкнутися до «новорічного» дракона – побажати собі удачі у новому році), лазерне шоу, виступи художніх колективів...

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    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    У Львові яскравим шоу відзначили китайський Новий рік. Фотогалерея
    Фото: Євген Кравс

    Цьогоріч китайці відмічають вже 4716-й рік: мабуть, вперше святкування Нового року за Східним календарем збіглося з християнським релігійним святом - Стрітенням Господнім.

    Джерело: блог Євгена Кравса

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